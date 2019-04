Le pagelle del Chelsea - Higuain non c'è, Marcos Alonso evita il k.o.

Risultato finale: Manchester United-Chelsea 1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kepa 6 - Pronti via e blinda lo specchio al tiro ravvicinato di Lukaku. Sorpreso dall'incursione di Shaw sul gol di Mata, sul quale non sembra avere grandi responsabilità. Coefficiente di difficoltà sempre basso sugli altri interventi a cui è costretto.

Azpilicueta 5,5 - Non è ben posizionato in occasione del vantaggio United, che ha origine dal break di Shaw proprio sul suo lato. Questa l'unica svista in fase difensiva, per il resto accompagna senza soluzione di continuità le transizioni dei suoi, anche se non serve palloni invitanti ai compagni appostati a centro area.

Rudiger 5,5 - A metà strada tra Shaw e Mata, non è sufficientemente reattivo e non trova contromisure all'offensiva capitalizzata dallo spagnolo. Propizia il pari di Marcos Alonso, anche se buona parte dei (de)meriti è di De Gea. Al sessantacinquesimo alza bandiera bianca per un problema al ginocchio. (Dal 65' Christensen 6 - Nessuna disattenzione nella mezz'ora finale).

David Luiz 6 - Sulla marcatura di Mata cerca la mossa disperata appostandosi sulla linea di porta, ma non basta ad evitare il vantaggio dei Red Devils. Gestisce bene quasi ogni situazione che si sviluppa nelle zone di sua competenza. Nel mezzo, qualche buon anticipo.

Marcos Alonso 6,5 - Balla insieme al resto della linea sul vantaggio United. Al diciottesimo un mancino di precisione da piazzato che non preoccupa De Gea. Lo spagnolo gli serve però un assist qualche minuto più tardi: la frittata del numero uno dei Red Devils propizia il suo tap-in, che vale l'uno a uno.

Kanté 5,5 - Copertura del campo al di sotto degli standard abituali. Pare quasi spaesato sul centro-destra: prova quando può ad inserirsi, ma fa il solletico alla linea del Manchester United.

Jorginho 6 - Nelle prime fasi è prezioso soprattutto in interdizione: tampona un'iniziativa pericolosa di Rashford e stoppa un cross velenoso di Shaw. Meno brillante in fase conclusiva: doppio tentativo a salve tra il ventesimo e il ventitreesimo. Non spicca, ma assolve le indicazioni dispensate da Sarri.

Kovacic 5 - Ingabbiato nel traffico in zona centrale, cerca sempre l'appoggio corto senza catalizzare la cervellotica costruzione del Chelsea. Giallo al minuto cinquantatré che rischia di bissare in un paio di situazioni: Sarri corre ai ripari e lo richiama in panchina. (Dal 75' Loftus-Cheek s.v.).

Willian 5,5 - Spesso interscambia la posizione in campo con Hazard per togliere riferimenti allo United, ma nel complesso incide poco nei momenti topici. Cerca la porta con un destro a giro su piazzato che non desta preoccupazione a De Gea. Anche lui è coinvolto nella mattanza di infortuni: lo rileva Pedro. (Dall'84' Pedro 6,5 - Eroico salvataggio sulla linea nel recupero che evita ai londinesi la sconfitta).

Higuain 4,5 - Il primo tempo è lo specchio di un'annata sin qui maledetta per il Pipita: corre a vuoto, non lega con Hazard e Willian e non conclude mai in porta. Il copione non cambia nella ripresa e, come spesso gli accade, si innervosisce.

Hazard 5 - Prova che, rapportata alle sue qualità, non può che far storcere il naso ai tifosi Blues. Quando sembra trovare lo spunto si perde in indugi eccessivi che rallentano le offensive del Chelsea.