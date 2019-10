Le pagelle del Chelsea - Kepa il migliore, Willian decide con un tocco

Risultato finale: Lille-Chelsea 1-2.

© foto di J.M.Colomo

Kepa 8 - Il migliore in campo, senza nessuna discussione. A parte un errore in fase di disimpegno gioca una partita di livello, para di tutto. Si distende, si allunga e quando non ci arriva con le mani tira fuori le unghie. Un gran portiere: lo ha detto Sarri qualche tempo fa, lo confermiamo noi. Se il Chelsea rimane in piedi è anche grazie alla sua prestazione.

Azpilicueta 6.5 - Servono gli uomini di esperienza in ogni squadra, in questo Chelsea la sua presenza è fondamentale. Nessuna sbavatura, nemmeno quando il Lille attacca a pieno organico con giocatori che in campo aperto possono fare molto male.

Zouma 5 - Partita da dimenticare, sbaglia praticamente tutto. Quando si aprono gli spazi non riesce quasi mai ad ostacolare le giocate del Lille, suo l'errore in fase di posizionamento sulla rete di Osimhen.

Tomori 6.5 - Ha qualche responsabilità sulla rete subita, ma poi si rifà con gli interessi e diventa un valore aggiunto anche in avanti. Spesso ci prova, si inventa anche l'assist per Abraham con un gran lancio.

James 6 - Spesso si fa prendere dalla fretta, ma nel complesso gioca una buonissima gara. Bene in entrambe le fasi, ma c'è ancora qualcosa da migliorare. (Dal 67' Hudson-Odoi 6.5 - Entra e cambia la partita, con le sue accelerazioni spacca in due la difesa del Lille).

Kanté 5.5 - Si vede che non è al top della condizione, non riesce quasi mai a sporcare le linee di passaggio. Ci prova comunque, ma l'impegno questa volta non sbaglia.

Jorginho 6 - Come al solito tocca moltissimi palloni e diventa il fulcro del gioco, ma il poco spazio non gli permette quasi mai di verticalizzare. Gran tiro nel primo tempo, ma la palla sbatte sul palo.

Marcos Alonso 5.5 - Viene messo sulla linea dei centrocampisti, ma non spinge come sa fare. Si vede in un paio di occasioni, ma non gioca sul suo livello.

Willian 7 - Non tocca praticamente palloni durante tutta la sua sfida, ma al momento giusto sfodera un tiro decisivo. Palla in rete, i campioni sono anche questo: un tocco, un tiro, un gol. Lampard può esultare ancora una volta. (Dall'84' Pedro s.v.).

Abraham 7.5 - Un giocatore incredibile, continua a stupire tutti segnando gol a raffica. Può diventare un valore aggiunto nelle prossime stagioni, ma se continua a segnare con questa continuità può cambiare anche il corso di quella attuale.

Mount 6.5 - Diverse occasioni pericolose, riesce a sfondare in diverse occasioni sulla corsia di competenza. Forze fresche per Lampard, fa bene a sfruttarle in questo tipo di partite. (Dall'87' Kovacic s.v.).