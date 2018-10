Le pagelle del Chelsea - Kepa in giornata di grazia. Perfetto Barkley

Risultato finale: Southampton-Chelsea 0-3

Kepa 7 - Nel secondo tempo è in giornata di grazia, una serie di parate degne di nota per l'ex portiere dell'Athletic Bilbao che è uno dei grandi protagonisti. Spedisce sulla traversa il tiro di Redmond e nega la gioia del gol a Ings con una super parata.

Azpilicueta 5,5 - Stranamente in sofferenza il capitano del Chelsea, soffre le iniziative di Bertrand dal suo lato lasciando spesso spazio in area di rigore al laterale del Southampton.

Rudiger 6 - Prova di sostanza del centrale tedesco, molto abile anche a giocare con i piedi in fase di possesso. Grandi passi in avanti per l'ex centrale della Roma con la nuova gestione di Maurizio Sarri.

David Luiz 5,5 - Un passo indietro rispetto alle ultime prestazione, è marchiano l'errore di marcatura nel primo tempo lasciando tutto solo Ings che incredibilmente spara alto a due passi dalla porta di Kepa.

Marcos Alonso 6 - Solida prestazione per l'ex terzino della Fiorentina, non spinge tantissimo lungo la fascia ma dà un'ottima mano alla coppia centrale sui numerosi traversoni del Southampton.

Kanté 6,5 - Difficile riscontrare una prestazione negativa dell'instancabile centrocampista francese, recupera una quantità industriali di palloni e cerca soprattutto nel primo tempo la conclusione da fuori per sorprendere McCarthy.

Jorginho 6 - Oggi i giri del motore sono al minino, il centrocampista ex Napoli tocca meno palloni del solito ma è sempre il perno della mediana del Chelsea. Meno appariscente rispetto alle ultime uscite.

Barkley 7,5 - Viene spedito in campo dal primo minuto al posto di Kovacic, mossa perfetta del tecnico del Chelsea. Prima conquista il pallone per la rete di Hazard poi confeziona il raddoppio. Prestazione che rasenta la perfezione per l'ex Everton. (Dal 81' Kovacic sv).

Willian 6,5 - Buona prestazione per il brasiliano, colpisce anche un traversa su deviazione nella prima frazione. Nella ripresa pennella il pallone per Giroud dal quale nasce la rete del raddoppio di Barkley. (Dal 75' Pedro sv).

Giroud 6,5 - Conferma il suo grande momento post Mondiale anche senza segnare, Sarri non si priva mai dell'attaccante francese e lui ripaga la fiducia del tecnico con un assist in sforbiciata per il raddoppio di Barkley. (Dal 68' Morata 6,5 - Prima fallisce una facile occasione poi nel finale non sbaglia, freddo davanti a McCarthy e gloria anche per lo spagnolo).

Hazard 7 - Preciso, letale, rapace. Grande inizio di stagione per il numero dieci belga, con il nuovo tecnico ha trovato la dimensione ideale e alla prima occasione fredda McCarthy con grandissima facilità. Nel finale serve anche l'assist per Morata.