Le pagelle del Chelsea - Kepa miracoloso, Willian annullato

Risultato finale: Brighton-Chelsea 1-1

© foto di NewsPix/Image Sport

Arrizabalaga 7: fa due miracoli che tengono in vita il Chelsea prima e dopo il gol pazzesco di Jahanbakhsh, sulla cui rovesciata non può fare altro che ammirare la giocata dell’avversario.

James 6.5: è scatenato in avvio, facendo letteralmente impazzire Burn. In uno scontro tra i due ha la peggio il terzino del Brighton, da quando entra Bernardo fa più fatica.

Rudiger 6: come ai tempi della Roma, non è elegantissimo e bello da vedere ma estremamente efficace.

Zouma 5.5: tiene male la linea difensiva, capita in più occasioni di non salire e di sbagliare il fuorigioco. Come nel primo tempo, quando però il Brighton non sfrutta l’occasione.

Azpilicueta 6: rapace in occasione del gol, si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. E’ il suo unico squillo, anche perché poi si limita alla fase difensiva.

Kanté 5.5: meno corsa e meno grinta del solito, il piccolo centrocampista perde le misure nel finale con l’assalto del Brighton.

Jorginho 5.5: Kanté mette meno corsa, lui mette meno qualità: la mediana Blues fa bene quando si tratta di gestire il vantaggio, ma appena gli avversari hanno alzato i ritmi sono andati in estrema difficoltà. Jorginho in primis.

Willian 5: fatica ad accendersi, nessun accelerata delle sue quest’oggi all’Amex Stadium. E’ praticamente nulla il suo apporto.

Mount 6: esce tra gli applausi scroscianti del settore ospiti dell’Amex Stadium, anche se la sua non è stata una gara memorabile (dal 73’ Kovacic 5: entra e comincia a fare falli, alcuni totalmente inutili. Si fa ammonire, rischia il rosso, perde palloni: il suo ingresso in campo è da dimenticare.

Pulisic 6.5: i maggiori pericoli nascono dai suoi piedi, quando punta i difensori avversari e crea il panico in area di rigore (dal 66’ Hudson-Odoi 6: qualche squillo, come quando va a sfiorare l’incrocio dei pali. Ma è l’unica azione personale degna di nota).

Abraham 5.5: pochissimi palloni giocabili, nessuna occasione avuta. Patisce la marcatura strettissima della coppia Webster-Dunk, che non lo lascia respirare.