Le pagelle del Chelsea - Kepa rovina tutto. Jorginho rischia

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Valencia-Chelsea 2-2

Kepa 5,5 - Sbaglia in occasione del secondo gol battezzando male il cross di Wass. Protagonista in precedenza con il rigore parato a Parejo, rovina una grande prestazione fino a quel punto.

Azpiculeta 5,5 - Sbaglia qualche disimpegno e non appare mai sicuro negli interventi.

Christensen 5,5 - Il Valencia avrebbe potuto fare più di 2 gol non fosse stato per la scarsa vena realizzativa dei propri attaccanti, e la colpa è del danese e del compagno di reparto che non sono quasi mai riusciti a fermare le sortite offensive degli spagnoli.

Zouma 5,5 - Giudizio molto simile a Christensen, anche se Zouma si vede un paio di volte in attacco sui colpi di testa.

James 6,5 - Buona la partita del giovane terzino, che soprattutto nel primo tempo sbaglia praticamente niente. Si incarica lui anche di battere molte

punizioni.

Kovacic 6,5 - Segna un bel gol e si fa vedere con un paio di azioni pericolose in area avversaria. Il centrocampo blues sovrasta quello del

Valencia anche grazie a lui.

Jorginho 5,5 - Viene ammonito quasi subito e rischia il secondo giallo in almeno un paio di occasioni, in particolare quando causa un ingenuo rigore

poi sprecato da Parejo. A centrocampo non riesce a trovare e a dare particolare ritmo. (dal 72' Emerson 6 - Entra e svolge il suo compito provando a

spingere sulla fascia).

Kante 6 - Solita corsa e grinta del centrocampista francese che si vede poco ma fa un lavoro utilissimo alla squadra.

Willian 6 - Gioca bene da tuttofare del Chelsea. Viene spesso a prendersi palla a centrocampo e gestisce il gioco della squadra di Lampard, senza

però riuscire ad incidere in attacco. (dall'80' Mount - s.v.).

Abraham 6 - Cillessen gli nega il gol con un intervento miracoloso su una grande girata al volo del giovane attaccante del Chelsea. Per il resto si vede

poco. Esce sofferente dopo una botta alla schiena presa a fine primo tempo. (dal 45' Batshuayi 6 - Ci prova più di fisico che di tecnica venendo però

fermato sia dalla difesa del Valencia che da Cillessen).

Pulisic 6 - L'esterno non brilla particolarmente ma mostra in un paio di occasioni una tecnica in velocità degna di nota. Da lui ci si aspetta di più, ma la partita non è assolutamente negativa.