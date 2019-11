Le pagelle del Chelsea - Kovacic geniale, Kanté sfiora la doppietta

Manchester City-Chelsea 2-1

Kepa 6,5 - La deviazione di Zouma sul tiro di De Bruyne è netta e pesante: non può fare nulla per evitare il primo gol del City. Non ha eccessive colpe neanche sul secondo, per cui sono tanti i meriti di Mahrez.

Azpilicueta 7 - Se Sterling non trova varchi, parte del merito è suo. Salva in scivolata su un destro di Cancelo e sulla linea il tiro a botta sicura di Fernandinho.

Zouma 6 - Sfortunato nel deviare il tiro di De Bruyne prendendo contro tempo Kepa. Per il resto è positivo.

Tomori 6,5 -Prestazione di alto livello. Va poche volte in difficoltà e non perde mai la calma.

Emerson 5,5 - Contiene bene la fascia destra del City e spesso si rende pericoloso avanti. Sulla rete del 2-1 di Mahrez, in un momento decisivo, si fa però saltare con troppa facilità dall'algerino (dal 58' James 6 - Entra in una fase delicata: ha un buon impatto sul match.)

Kanté 7,5 - Inserimento perfetto tra le maglie della difesa del City, poi è freddo e sicuro nel mettere la palla in rete sull'uscita di Ederson. A metà secondo tempo va vicinissimo al 2-2 arrivando bene a rimorchio su un cross arretrato di Azpilicueta.

Jorginho 5,5 - Quando c'è da gestire palla non ha problemi e fa ottime cose. A campo aperto, in fase di non possesso, va spesso in affanno (dal 74' Mount 6,5 - Nel finale mette i brividi a tutto lo stadio con una punizione, da 35 metri, che esce di pochissimo fuori dall'incrocio dei pali.)

Kovacic 7 - L'assist verticale per Kanté è geniale. Gioca una grande gara, con tanta personalità e qualità.

Willian 6,5 - Quando si accende crea sempre pericoli. Meglio nella ripresa perché svaria su tutto il fronte d'attacco ed è più nel vivo del gioco. Mette i brividi a Ederson con un bel destro al volo da fuori l'area.

Abraham 5 - Gara difficile per lui. Ha pochi palloni giocabili e molti non li sfrutta (dal 73' Batshuayi 5,5 - Fa quel che può.)

Pulisic 6 - Stesso discorso per Willian: a tratti crea problemi al City, solo che è più discontinuo.