Le pagelle del Chelsea - Pedro risolutivo, Giroud deludente

Risultato finale Eintracht Francoforte-Chelsea 1-1

Kepa 6 - Bravo su Da Costa, impotente sul vantaggio di Jovic. Tiene alta la guardia e si rilassa nel secodo tempo, quando cala la cattiveria dell'Eintracht.

Azpilicueta 6 - Svolge una gara ordinata, dedicata più a coprirsi che scoprirsi. Di fronte si trova Kostic in forma, con il passare dei minuti gli prende le misure.

Christensen 5.5 - Lascia davvero troppo spazio a Jovic, libero di siglare l'1-0. L'ammonizione dopo venti minuti, ne condiziona la prestazione troppo impaurita.

David Luiz 6 - Arriva in ritardo sul gol di Jovic e non collabora in sintonia con Christensen. Poco attento nelle letture difensive, si riscatta colpendo la traversa.

Emerson 6 - Una prestazione dal doppio volto per l'ex Roma. Invisibile nel primo tempo, quando non riesce a sfondare. Meglio nel secondo, i una buona catena con Loftus-Cheek.

Kanté 6 - E' l'uomo ovunque, soprattutto in avvio di match. Ruba con scaltrezza diversi palloni che permettono al Chelsea di ripartire e fa tanto lavoro oscuro.

Jorginho 6 - Resta fuori dai meccanismi della manovra per metà gara. Trova il tempo giusto solo nella ripresa, quando riprende a rubare palloni e impostare il gioco.

Loftus-Cheek 6.5 - Prova sempre soluzioni di qualità. Sfrutta un buon piede sui calci piazzati e sui tiri dalla distanza, confeziona l'assist per il pareggio di Pedro. (Dall'82' Kovacic s.v.).

Pedro 7 - Inizia con buon piglio la partita, è l'unico a reagire dopo lo svantaggio con un tiro a sfiorare il palo. Poi viene premiato dalla rete dell'1-1.

Giroud 5.5 - Un partita da dimenticare, senza mai rendersi pericoloso. Ingenuo nel farsi rubare il pallone che porta al vantaggio dei tedeschi. Soffre la marcatura di Hinteregger.

Willian 5.5 - Dorme per 40 minuti, collezionando solo un tiraccio. Poi dà segnali di risveglio e cresce come tutto il Chelsea, ma non abbastanza per essere decisivo. (Dal 61' Hazard 5.5 - Il grande escluso ha mezzora di tempo per far pentire Sarri di averlo tenuto in panchina. Il tentativo non gli riesce).