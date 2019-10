Le pagelle del Chelsea - Pulisic show, delude Marcos Alonso

Risultato finale: Burnley-Chelsea 2-4.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kepa 6.5 - Non viene spesso chiamato in causa, ma quando il Burnley tira si inventa un paio di miracoli. Clamoroso il riflesso su Pieters, nonostante la deviazione intercetta e impedisce la rete. Nel finale subisce due gol, ma non ha nessuna responsabilità.

Azpilicueta 6 - Quando viene sorpreso in velocità fa sempre fatica, ma in qualche modo riesce a portare a casa una buona prestazione, il tutto grazie all'esperienza.

Tomori 6.5 - Non ha molto lavoro da compiere, ma anche quando il risultato è acquisito gestisce la situazione senza difficoltà. Intervento da applausi su Rodriguez: rischioso, visto che era in area di rigore, ma efficace.

Zouma 6 - Non è sempre perfetto sulle chiusure, ma molto efficace. Non si fa mai sorprendere, riesce ad ogni modo a gestire tutte le accelerazioni da parte dei Clarets.

Alonso 5.5 - Non gioca una buona partita, soprattutto in difesa. Concede molto agli avversari, inoltre non trova mai lo spazio per poter affondare sulla corsia sinistra. (Dal 63' James 6 - Buon impatto, si muove molto bene tra le linee).

Kovacic 5.5 - Un po' meno incisivo rispetto al solito, la fisicità e le giocate rapide degli avversari lo hanno portato spesso fuori tempo. Deve mantenere di più la concentrazione, soprattutto nel finale.

Jorginho 6 - Buona prova di maturità, soprattutto nella ripresa. Sporca bene le linee di passaggio e prova sempre a far ripartire i suoi quando trova il varco giusto.

Mount 6.5 - La giocata con cui fa segnare il 3-0 Pulisic è da applausi. Non riesce ad emergere come in altre occasioni, ma quando trova lo spazio diventa imprendibile.

Willian 6.5 - Non brilla moltissimo prima del gol messo a segno, anzi. Poi gli arriva un bel pallone e non sbaglia, ma deve partecipare di più alla manovra. (Dal 72' Hudson-Odoi 5 - L'episodio del rigore è da condannare, non ci si può tuffare in quella maniera e chiedere anche il penalty).

Abraham 5 - Non si muove molto bene tra le linee, il suo gioco non è fluido come al solito. Si vede poco, soprattutto nella ripresa: quando le forze iniziano a mancare perde anche la lucidità.

Pulisic 8 - Non è mai semplice fare tre gol, ma lui la rende l'operazione facilissima. Due gol nel primo tempo, gran rete di testa anche nel secondo. Non è un attaccante puro ma trascina il Chelsea ad una vittoria davvero importante. (Dal 70' Giroud 6 - Gestisce il pallone e cerca di non forzare mai la giocata, scegliendo sempre quella più intelligente).