Le pagelle del Chelsea - Willian incontenibile, Zouma convince

Risultato finale: Tottenham-Chelsea 0-2

© foto di Federico Gaetano

Kepa 6 - London derby nettamente più agevole rispetto a quant'era lecito attendersi. I lampi del Tottenham sono sporadici, e comunque gli Spurs non riescono a concludere pericolosamente verso la porta.

Zouma 7 - Padrone della difesa, anche un po' a sorpresa. Non sbaglia una lettura ed è puntuale negli anticipi. Nemmeno l'ammonizione poco dopo la mezz'ora lo condiziona.

Rudiger 6,5 - Il suo recupero è vitale per questo Chelsea. Non è ancora brillantissimo in alcune scelte, ma riesce a contenere le avanzate degli Spurs nelle zone di sua competenza.

Tomori 6,5 - Interpreta bene il ruolo di centrale di sinistra e non patisce gli affondi di Aurier, che di rado riesce a prenderlo d'infilata. Serata resa più agevole dalle evidenti difficoltà del Tottenham.

Azpilicueta 6,5 - Quota d'esperienza imprescindibile in partite di questo livello, specie in una squadra dall'età media così bassa. Sul suo lato non si passa, anche perché il dirimpettaio Vertonghen non ha spiccate doti offensive e Son si fa buttare fuori poco dopo l'ora di gioco. (Dall'80' James s.v.).

Kanté 6,5 - Un mastino in mezzo al campo che scippa palloni in ogni dove. Lo spartito è lo stesso di sempre per ciò che concerne la fase di non possesso. L'unico neo è l'occasione sprecata nel finale, che però non influisce sul risultato.

Kovacic 6 - C'è molto del suo repertorio e della sua evoluzione rispetto al passato nerazzurro in un primo tempo fatto di strappi, ma anche di movimenti utilissimi all'equilibrio della squadra. Scambia rapidamente con Willian, che fa uno a zero. Il calo nella ripresa induce Lampard a sostituirlo. (Dal 68' Jorginho 6 - Perfetto per congelare il pallone nel finale).

Marcos Alonso 6,5 - La condizione non è strabiliante, anzi: in più di un'occasione sembra mancargli qualcosa quando può ripartire in campo aperto. Ha però il merito di guadagnarsi il penalty, con l'evidente compartecipazione di Gazzaniga.

Willian 7,5 - È lui a far saltare il banco nel primo tempo: gli bastano dodici minuti per indirizzare la gara in favore del Chelsea con una rete che è un mix di astuzia e straordinaria proprietà tecnica. Serve il bis su gentile invito di Gazzaniga, che non esita a spiazzare dal dischetto.

Mount 6 - Un po' sprecone in alcune rifiniture che, se meglio gestite, avrebbero potuto fruttare qualcosa di più al Chelsea. Poco male: si muove comunque bene a supporto di Abraham e punge spesso e volentieri la difesa opposta.

Abraham 6 - Si batte ed è spesso nel vivo del gioco nella prima metà, anche se fatica a pungolare Gazzaniga. Ci prova con un destro sbilenco, poi con un colpo di testa in avvitamento che non può preoccupare l'argentino. In avvio di ripresa sciupa una grande occasione in un eccesso di generosità per Mount. (Dall'80' Batshuayi s.v.).