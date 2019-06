Le pagelle del Cile - Sanchez rinasce, Edu Vargas meglio di Salas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arias 6,5 - Si fa trovare pronto a tu per tu con Ueda in almeno due circostanze. Coi piedi potrebbe far meglio, ma para molto bene.

Isla 6,5 - La sua spinta sulla destra non manca mai. A referto anche l'assist per la prima rete di Vargas.

Medel 6 - Tiene tutto sommato bene, anche se a volte viene sorpreso dalla velocità di Kubo.

Maripan 6 - Macchinoso in qualche circostanza, ma è importante il suo apporto sulle palle alte.

Beausejour 6 - Trova il giusto mix tra le due fasi. Non eccelle, ma nessun errore nella sua partita.

Aranguiz 7 - E' sempre al centro dell'azione, tocca una miriade di palloni e dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose. Finissimo l'assist per il 3-0 di Sanchez.

Pulgar 7 - Roccioso, intelligente tatticamente, sa sempre come prendere posizione. E poi trova un bel gol con un colpo di testa dopo aver preso l'ascensore.

Vidal 6,5 - All'inizio pare giocare con superficialità, poi cresce col passare dei minuti e comincia a salire in cattedra grazie a muscoli e tecnica. Dal 78' Hernandez s.v.

Fuenzalida 6 - Si dà da fare. Movimenti a tutta fascia, sempre pronto a dare un'opzione. A volte, però, crea troppa confusione. Dall'80' Opazo s.v.

Vargas 7 - In nazionale l'ex Napoli si trasforma (anche se il primo tempo fa fatica) e lo dicono i numeri: un gol fortunato e un altro con un tocco sotto delizioso gli valgono la seconda piazza della classifica marcatori all-time del Cile. Superata una leggenda come Salas.

Sanchez 7,5 - Rinasce con la maglia rossa, ma non è quella del Manchester United. L'ex Udinese fa capire subito che è in serata, con tante belle giocate. Poi la rete che sancisce il ritorno ai bei tempi e l'assist strepitoso per il 4-0 di Vargas. Dall'88' Junior Fernandes s.v.