Le pagelle del City - Aguero ancora assente, Bernardo Silva il migliore

Risultato finale: Liverpool-Manchester City 3-1.

Bravo 5.5 - Sui primi due gol può fare davvero poco, poteva forse chiudere meglio su Mané. Partita sottotono e con troppe disattenzioni, soprattutto quando deve impostare il gioco.

Walker 5 - Nel finale è uno dei più propositivi, ma la sua prestazione rimane alquanto negativa. Concede troppo, difensivamente parlando deve mantenere alta la concentrazione.

Stones 5.5 - Partita in apnea, i giocatori del Liverpool arrivano da tutte le parti e lui non riesce a limitare i danni. Male soprattutto sui palloni inattivi.

Fernandinho 5 - Come contro l'Atalanta oggi si sono visti tutti i suoi limiti difensivi. Mossa azzardata da parte di Guardiola in una super sfida, ma questa volta non ha pagato come in passato.

Angelino 6 - Qualche sbavatura nel momento di maggiore pressione da parte dei padroni di casa, nella ripresa è uno dei migliori in fase di spinta. Crea diversi pericoli sulla corsia sinistra.

Rodri 5 - Rinvii sbagliati, scelte frettolose e giocate di bassa qualità rispetto a quello a cui ci ha abituato. Manca il filtro a centrocampo e si vede sin dai primi minuti.

Gundogan 5 - Fabinho gli strappa qualsiasi pallone, Wijnaldum lo fa diventare pazzo con i suoi movimenti tra le linee. I compagni, come se non bastasse, lo lasciano completamente solo.

Bernardo Silva 6.5 - Uno dei pochissimi sopra la sufficienza, segna un gran bel gol ed è l'unico che ci prova fino alla fine, ma predica letteralmente nel deserto.

De Bruyne 5.5 - Va a sprazzi e non riesce in nessun modo a scardinare la difesa del Liverpool. Non gli riesce niente, sbaglia davvero troppo sin dai primi minuti di gioco.

Sterling 5 - Reazione dettata dalla rabbia, dopo un tempo e mezzo passato a subire i fischi dei suoi ex tifosi ci prova in qualche modo. Ma fa davvero poco in una sfida importantissima.

Aguero 4.5 - Continua la maledizione del numero 10, ad Anfield non riesce proprio a trovare il gol. Le occasioni le ha avute, non può sbagliare così tanto in una partita importante. (Dal 71' Gabriel Jesus 5 - Sbaglia troppo, non entra nel migliore dei modi in campo).