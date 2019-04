Le pagelle del City - Decide ancora Aguero, delude Sané

Risultato finale: Burnley-Manchester City 0-1.

Ederson 6 - Spettatore non pagante, non viene quasi mai chiamato in causa. Si gioca praticamente ad una porta, quando può aiuta anche nella manovra. Ma si sporca i guantoni più durante il riscaldamento che in partita.

Walker 6 - Non spinge molto, anche perché non trova spazi. Gioca con il freno a mano tirato, si vede anche nelle scelte che fa. Ma nel complesso porta a casa una prestazione sufficiente.

Kompany 6.5 - Non ha molto lavoro da svolgere, soprattutto nel finale. Viene chiamato in causa più per l'impostazione che per altro. Ma nel finale intercetta un pallone vitale, che avrebbe potuto creare più di qualche problema.

Laporte 6 - Come il compagno di reparto non viene chiamato molto in causa, ma spesso si vede al momento dell'inizio azione. Molto attento, non concede nulla.

Zinchenko 6.5 - Uno dei più attivi in casa City, spinge con costanza e prova spesso il cross in area di rigore. Non si ferma mai, nemmeno con il punteggio favorevole.

David Silva 5.5 - In partite come questa ci si attende di più da giocatori del suo calibro. Deve dare quel cambio di passo che serve, altrimenti i Citizens rischiano in questo finale di stagione.

Gundogan 6 - Nel primo tempo sbaglia passaggi e non trova mai la soluzione giusta. Meglio nella ripresa, dove è più concreto e bada meno allo stile.

Bernardo Silva 5.5 - Serve l'assist per il gol decisivo di Aguero, ma spesso sbaglia la scelta. Perde sempre un tempo di gioco per via di un dribbling di troppo, deve migliorare sulla giocata di prima intenzione.

Sterling 5.5 - Sottotono durante tutto il match, non riesce mai a dare il cambio di passo a tutto il reparto offensivo. Qualche affondo, ma niente di più. (Dall'92' Otamendi s.v.).

Aguero 8 - Ancora un gol, ma soprattutto ancora una rete decisiva per il numero 10. Probabilmente il sesto titolo dei Citizens passa dall'ennesima marcatura del Kun. (Dall'83' Stones s.v.).

Sané 5 - Non è la sua giornata e si vede proprio dalle piccole cose. Sbaglia ogni scelta, esce sconsolato: futuro sempre più incerto per il numero 19 del City. (Dal 65' Gabriel Jesus 6.5 - Non segna per questioni di centimetri, ma dà una vitalità diversa a tutto l'attacco della squadra di Guardiola).