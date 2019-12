Le pagelle del City - Disastro Ederson-Mendy, Sterling non basta

Risultato finale: Wolverhampton-Manchester City 3-2

Ederson 4 - La sua partita dura appena dodici minuti, il tempo di uscire con scelleratezza su Diogo Jota lanciato in campo aperto. Il risultato è presto detto: fallo da ultimo uomo ed espulsione inevitabile.

Walker 5,5 - È lui a tenere in gioco Diogo Jota sul primo episodio chiave del primo tempo. A lungo andare si rifà con la grande accortezza in fase difensiva, rinunciando saggiamente a qualcosa in appoggio alla manovra. Poche colpe sul grande ritorno dei Wolves.

Fernandinho 6 - La presunta solidità del City si poggia sulla sua leadership per buona parte del match. Diversi buoni anticipi, ma nel finale crolla anche lui: subisce un tunnel sul raddoppio del Wolverhampton, anticipato da Jiménez sul tris.

Otamendi 5 - Sorpreso alle spalle dalla scheggia Diogo Jota, con cui non c'è partita in campo aperto. La distrazione che coinvolge tutto il reparto parte da lui, per poi diffondersi sulla catena di destra. Doherty lo mette a sedere e chiude i giochi.

Mendy 4,5 - Compromette una serata di fatiche con un pasticcio che lascia sbigottito Guardiola: prova a scortare il pallone oltre la linea di fondo, ma se lo fa scippare da Traoré, che serve l'assist a Jiménez.

De Bruyne 6,5 - L'inerzia della gara gli impedisce di prendere in mano la manovra dei Citizens, ma gli basta mezzo pallone per illuminare il Molineux: l'imbucata di prima per Sterling è una delizia, e l'ex Liverpool non può sbagliare. (Dal 67' Gundogan 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).

Rodrigo 5 - Non lo si vede in una serata in cui è il ritmo infernale imposto dai centrocampisti del Wolverhampton a farla da padrone. Non filtra a sufficienza le combinazioni degli avversari e in transizione combina poco o nulla.

Bernardo Silva 6 - Laddove possibile cerca di congelare il pallone, spezzare il ritmo e ristabilire l'egemonia celeste in palleggio. Qualche volta ci riesce: l'atteggiamento è quello giusto, peccato non sia supportato dai compagni.

Mahrez 6 - In un primo tempo di sostanziale patimento, è determinante con la finta su Dendoncker, che induce il belga al fallo da rigore. Sacrificato all'intervallo da Guardiola, che gli preferisce il palleggio di Eric Garcia. (Dal 46' Garcia 5,5 - Recita il ruolo di comparsa nella ripresa).

Aguero s.v. - Certamente non la serata che si attendeva: nemmeno il tempo di accennare i primi fraseggi con i compagni, che è costretto ad uscire dal campo per l'espulsione di Ederson. Scelta inevitabile: non era in condizione di reggere i ritmi imposti dall'inferiorità numerica. (Dal 14' Bravo 6 - Mette i guanti dove può e non ha colpe sulle tre reti del Wolverhampton).

Sterling 7 - Con una buona dose di fortuna, riesce a salvare la faccia nel primo tempo: fallisce il primo rigore, il VAR fa ripetere e lui ci ricasca, nonostante Guardiola avesse provato a sollecitare in ogni modo un cambio del battitore. Il pallone però gli ricapita tra i piedi, e lui non può sbagliare. Imbeccato da De Bruyne, mette la firma anche sul raddoppio con lo scavetto.