Le pagelle del City - G.Jesus fa rimpiangere il Kun, super De Bruyne

Risultato finale: Newcastle-Manchester City 2-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ederson 6 - Due gol imparabili per il portiere brasiliano che oltre a queste occasioni non viene mai impegnato dagli attaccanti di casa, bravo in uscita soprattutto su Saint-Maximin nella ripresa.

Walker 6 - Positivo ma senza grandi strappi, parte leggermente meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa ma è attivo lungo la corsia destra. Sicuramente più intraprendente e preciso di Mendy.

Stones 6 - Il Joelinton di oggi non è uno di quei avversari complicati da contenere, fa a sportellate con il brasiliano e spesso ne esce vincitore. Riesce a rendersi pericoloso in area avversaria sui calci piazzati.

Fernandinho 5 - Adattato centrale e dimostra tutti i suoi limiti, non esce su Willems che così è libero di calciare per la rete del pareggio del Newcastle. Qualche fallo ingenuo, un vale un giallo evitabile su Joelinton.

Mendy 5,5 - Spesse volte viene chiamato alla sovrapposizione lungo la corsia mancina, arriva in fondo ma non indovina tanti traversoni. Un livello di prestazione inferiore rispetto all'infortunato Zinchenko.

De Bruyne 7 - Serviva la giocata del campione per rompere la parità del secondo tempo, arriva puntuale nella fase finale della ripresa. Guida la riscossa dei Citizens e lascia partire un destro fantastico che non lascia scampo a Dubravka. Peccato non basti per i tre punti.

Gundogan 5 - Il Manchester City non è avvolgente come al solito, demerito anche del mediano tedesco che non gira per nulla in questa sfida. Tanti errori e sempre schermato bene da Shelvey.

David Silva 6,5 - Uno di quelli che tenta di dare una scossa a tutto il Manchester City anche nei momenti più bassi della sfida, crea praticamente da solo l'azione del vantaggio ed è sempre temibile. (Dal 71' Foden 6 - Pochi palloni giocabili per il giovane inglese che non ha modi per colpire).

Mahrez 5 - Praticamente assente nell'economia del gioco della squadra di Guardiola, i palloni giocati dall'ex Leicester si contano sulle dita di una mano e non può assolutamente incidere. (Dal 70' Bernardo Silva 5,5 - Non entra bene in partita e si divora un gol che poteva apparire facile per uno della classe del portoghese).

Gabriel Jesus 4,5 - La missione era non fare rimpiangere Aguero, il brasiliano nuovamente fallisce l'appuntamento. Una prova disastrosa per il brasiliano, si muove poco su tutto il fronte d'attacco e si divora una rete praticamente già fatta a tu per tu con Dubravka allungando ulteriormente il suo lungo digiuno. (Dal 84' Rodri sv).

Sterling 6,5 - Non manca il suo nome nel tabellino dei marcatori, è l'inglese a sbloccare il punteggio nel primo tempo. Tra i più attivi dei Citizens, nel finale Dubravka gli nega la gioia della doppietta.