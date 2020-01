Le pagelle del City - Gabriel Jesus fenomenale. Bravo non bene

© foto di Imago/Image Sport

Risultato finale: Manchester City-Everton 2-1

Bravo 5,5 - Salva su Coleman con un intervento plastico nei primi minuti. Poi è sostanzialmente inoperoso, finché non decide di regalare un pallone all'Everton che segna così il 2-1 con Richarlison. Una frittata che gli costa mezzo voto in meno.

Cancelo 6 - Il terzino portoghese non è più la macchina ammirata in Italia ma dai suoi piedi scoccano sempre cross pericolosi. Avrebbe anche fatto un assist per Foden, non fosse stato per un fuorigioco di Mahrez.

Fernandinho 7 - Vero e proprio pilastro della squadra di Guardiola. Non sbaglia niente e anche in impostazione è fondamentale.

Garcia 6,5 - Meno incisivo del compagno di reparto ma autore di un'ottima prestazione.

Mendy 6 - Un po' goffo in almeno un paio di occasioni. Anche se la sua fisicità è sempre impressionante.

Rodrigo 6 - Molto lavoro sporco. Anche se si vede poco, svolge un ruolo fondamentale per gli equilibri di Guardiola.

Gundogan 6,5 - Il cervello del Manchester City. Azzecca tutti i passaggi nonostante la grande mole di palloni giocati. Incorona la sua prestazione con un assist perfetto per Gabriel Jesus.

Foden 6 - Gioca la solita partita di grande corsa e presenza. Sbaglia nel finale e non passa un pallone sanguinoso in area, non permettendo ai suoi di chiudere anzitempo il match. (dall'82' Silva - s.v.)

De Bruyne 6 - Rispetto agli standard altissimi fa vedere un po' meno. Dai suoi piedi però escono spesso le azioni più pericolose del City.

Mahrez 6 - Forse tra i peggiori dei suoi giusto perché i compagni sono pressoché perfetti. Lui invece regala un assist a Gabriel Jesus, ma sbaglia in un paio di occasioni fondamentali. (dal 90' Sterling - s.v.)

Gabriel Jesus 7,5 - Come tocca palla fa danni all'Everton. Nel primo tempo sbaglia un tiro dal limite dell'area, poi aggiusta la mira e segna due gol pregevoli: uno di destro e l'altro di sinistro. Un palo e due paratone di Pickford evitano che il brasiliano si porti a casa il pallone.