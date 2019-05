Le pagelle del City - Il riscatto di Gabriel Jesus, Sterling imprendibile

Risultato finale: Manchester City-Watford 6-0

Ederson 6 - A modo suo anche decisivo questo pomeriggio, dopo pochi minuti la grande parata su Pereyra. Per il resto non è chiamato ad un grande lavoro, osserva lo show dei compagni d'attacco.

Walker 6 - Sufficienza non piena ma la prestazione è ordinata senza grandi picchi, si prende cura di Roberto Pereyra ma in qualche occasione lascia spazio all'ex Juventus che non ne approfitta.

Kompany 6 - Subito si rende protagonista di un episodio dubbio nella propria area di rigore, colpisce con il braccio sulla conclusione di Doucouré ma l'arbitro non concede il penalty. Per il resto prova senza grandi patemi d'animo.

Laporte 6 - Nulla da dire sulla prestazione dello spagnolo soprattutto in fase difensiva, mai realmente messo in difficoltà da Deeney questo pomeriggio. Va anche vicino alla gioia personale su azione di calcio d'angolo.

Zinchenko 6,5 - Il Manchester City con l'ucraino in campo conosce un solo risultato, la vittoria. Il talismano di Pep Guardiola non sbaglia praticamente nulla e ci mette pochissimo a vanificare Hughes.

Bernardo Silva 7 - Il migliore della stagione del City si conferma anche questo pomeriggio, visione di gioco da top player per il portoghese. Si fa spazio a suon di slalom, pennella un pallone delizioso dal quale nasce la rete di Sterling. Nel finale accelera e sigla l'ennesimo assist della stagione.

Gundogan 6,5 - Il tedesco conferma le doti ammirate nella seconda parte della stagione, calciatore troppo importante nell'economia del gioco dei Citizens. Gestisce tutti i possessi del City, si incarica della battuta di tutti i calci piazzati. (Dal 72' Sané 6 - Qualche giocata interessante, entra bene in partita).

David Silva 6,5 - Il genio di Guardiola colpisce per la prima volta nel 2019, sblocca il punteggio sfruttando l'assist di Sterling. Sinistro chirurgico che dà il via alla festa del Manchester City a Wembley. (Dal 79' Stones sv).

Mahrez 6,5 - Lanciato ancora una volta titolare da Guardiola, non delude assolutamente. Serie di giocate che infiammano il pubblico di fede City a Wembley, fa vivere un pomeriggio da incubo a Holebas. (Dal 55' De Bruyne 7 - Entra in campo con la carica giusta, al primo pallone gonfia la rete di Gomes. Serve poi l'assist per il poker di Gabriel Jesus).

Gabriel Jesus 7,5 - Forse la partita del riscatto per il brasiliano, stagione complicata e la peggiore del punto di vista realizzativo. Incide eccome questo pomeriggio, gol scippato da Sterling. Nel secondo tempo fornisce un assist prima della rete personale del poker. Prestazione quasi perfetta la sua.

Sterling 8 - Vietato concedergli spazio, l'errore che commette Kiko Femenia. Ha ampio margine di manovra nonostante l'inizio complicato, scippa la rete a Gabriel Jesus. Nel secondo tempo cambia marcia e sigla la tripletta per un Manchester City esagerato.