Le pagelle del City - Kompany gol d'oro, Sterling fumoso

Risultato finale: Manchester City-Leicester 1-0

© foto di Imago/Image Sport

Ederson 6 - Non deve compiere interventi complicati. Dà sicurezza al reparto.

Walker 6 - In difficoltà nel primo tempo, il suo rendimento sale alla distanza.

Kompany 7 - Stagione travagliata, ma alla fine Guardiola si aggrappa a lui per ottenere la vittoria: splendido gol dalla distanza che può valere la Premiership.

Laporte 6.5 - Non sempre è lucido negli interventi, ma sopperisce con il vigore fisico. Sale alla distanza.

Zinchenko 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso. Per essere adattato fa la sua figura.

Foden 5.5 - Il ragazzino prodigio non punge. Fuori dopo 55' dopo non aver particolarmente brillato. (dal 56' Sané 5.5 - Pochi guizzi, perde un'occasione per far "ricredere" Guardiola.)

Gundogan 6.5 - Rilancia l'azione appena può, va a fiammate nel primo tempo. Più continuo nella ripresa.

David Silva 6 - Ci prova più di una volta a spingere sulla fascia, forse un po' troppo fumoso, eccede in tocchi di palla. (dal 90' Stones s.v. - )

Bernardo Silva 6.5 Per larghi tratti è il miglior del City: fa entrambe la fasi e conclude a rete. Cala alla distanza.

Aguero 6 - Solo un grande Schmeichel gli nega la gioia. Ci prova fino a quando rimane in cmapo. (dall'87' Jesus s.v. - )

Sterling 5 - Si vede poco, serata con pochissimi guizzi.