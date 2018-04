Le pagelle del City - Sané sbaglia troppo, De Bruyne in ombra

Risultato finale: Manchester City-Liverpool 1-2.

Ederson 6 - Ha poche colpe sui gol subito, dove poteva fare davvero poco. Per il resto del match non subisce molti tiri verso lo specchio della porta.

Walker 5.5 - Bene nel primo tempo, non fa passare nulla. Appena subisce gol va in confusione e non riesce a fare più nulla.

Otamendi 6 - Uno dei migliori in campo, non lascia nessuno spazio agli avversari. Nel finale, con la squadra sbilanciata, non può fare nulla.

Laporte 5 - Quando viene puntato va in difficoltà spesso, non riesce quasi mai ad imporsi. Nemmeno in posizionamento.

Bernardo Silva 7 - Uno dei migliori in campo, non segna ma colpisce il palo. Non lo prendono praticamente mai. (Dal 74’ Gundogan 6 - Entra bene in campo, prova in tutti i modi ad incidere).

De Bruyne 5.5 - Inizia molto bene, gestendo il pallone e verticalizzando spesso. Poi si perde tra le maglie Reds.

Fernandinho 6 - Nella prima metà riesce ad essere imponente in una zona cruciale, poi cala come tutta la squadra.

David Silva 6.5 - Uno dei più propositivi, sbaglia davvero poco. Soprattutto nel primo tempo serve moltissimi palloni in mezzo l’area. (Dal 66’ Aguero 5 - Non riesce quasi mai ad incidere, si vede pochissimo).

Sterling 7 - Le sue accelerazioni spaccano a metà la partita, ogni volta che va in profondità non lo prendono mai.

Gabriel Jesus 7 - Fa ottimi movimenti e riempie sempre l'area. Non sbaglia nulla e sblocca il match dopo pochi minuti.

Sané 5 - Uno dei grandi assenti. Ci prova spesso, ma non riesce mai a superare Alexander-Arnold. Manca davvero molto, anche se il gol annullato era regolare.