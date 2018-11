Le pagelle del City - Silva magico, Mahrez e Sterling imprendibili

Manchester City-Shakhtar Donetsk 6-0

© foto di Imago/Image Sport

Ederson 6 - Si sporca le mani soltanto su un tiro di Moraes al 10' e sulla punizione al 79' di Rakitskiy, nel mezzo ordinaria amministrazione.

Walker 6 - Spinge poco sulla destra, quando il City ha la palla diventa il terzo centrale (dal 61' Danilo - Dà il suo contributo, non rischia nulla.)

Stones 6 - Lascia troppo spazio a Moraes a inizio partita, poi è sempre attento e ordinato.

Laporte 6 - Ben posizionato in ogni occasione, in molti casi è il primo regista del City e sbaglia pochi passaggi.

Zinchenko 6,5 -Come Walker quando il City è in possesso si accentra, ma non sulla linea dei difensori bensì su quella dei centrocampisti e diventa il mediano accanto a Fernandinho. È bravo a dare ritmo al pressing e ha un paio di spunti interessanti sulla sinistra.

Silva 7,5 - Vederlo toccare la palla è fantastico. È incomprensibile come renda facili cose impensabili per la maggior parte dei giocatori. Si trova nel posto giusto al momento giusto nel primo tempo e firma il vantaggio con il più facile dei tap-in. Nella ripresa, prima di uscire, si guadagna il penalty del 4-0 poi trasformato da Jesus (dal 72' Gundogan 6,5 - Tocca una palla e fornisce l'assist a Mahrez. Un buon rientro dall'infortunio.)

Fernandinho 6 - Dà equilibrio al City e ruba come sempre una quantità infinita di palloni (dal 76' Delph s.v.)

Mahrez 8 - È incontenibile sulla destra. Non sai mai dove va, tutti pensano che rientri al centro del campo sul sinistro ma poi inganna tutti e va sul fondo, come in occasione del primo gol: perfetto l'assist per Silva. Nel finale cala il pokerissimo con un bel diagonale destro e regala a Jesus la palla del 6-0. Da elogiare anche il suo atteggiamento con tante corse all'indietro per recuperare palloni.

Bernardo Silva 6 - Sottotono rispetto ai suoi compagni di reparto. È troppo lezioso e poco concreto, cerca sempre di forzare la giocata.

Jesus 8 - Ogni commento è superfluo, oggi per lui parlano i numeri. Tre gol e pallone a casa: due su rigore e uno con un delizioso pallonetto.

Sterling 7 - Si procura il rigore (inesistente) del 2-0 e con uno splendido tiro a giro segna il 3-0. Nulla da dire sulla sua super performance a livello calcistico, da rivedere invece la sua onestà visto che non va a confessare all'arbitro di essere caduto da solo in area e che quindi il penalty sarebbe stato da non fischiare.