Le pagelle del City - Sterling croce e delizia. Walker decide, De Bruyne no

Risultato finale: Liverpool-Manchester City 1-1 (5-6 d.c.r.)

© foto di Imago/Image Sport

Bravo 7 - Si ripresenta in forma smagliante: Salah lo mette sotto torchio ma lui non batte ciglio, prodigioso sul destro a botta sicura di Keita. Impossibile opporsi al colpo di testa da un metro di Matip.

Walker 7 - Protagonista indiscusso di questa finale. Parte forte e si gestisce sapientemente a vantaggio acquisito. Apparecchia per Sterling, che cestina un'occasione clamorosa. In pieno recupero nega a Salah un gol già fatto con un'acrobazia sulla linea di porta.

Stones 7 - Guida la linea e fronteggia con grande sicurezza un attacco temibile, forte anche dell'appoggio sicuro di Otamendi. Allo scadere la giocata migliore della sua gara: un gran salvataggio su Salah, messo in secondo piano dal rammendo più pirotecnico di Walker.

Otamendi 6,5 - Grinta, forza fisica e scelta di tempo sempre corretta. Pensare che c'erano dubbi sulle sue condizioni fisiche. L'unico piccolo neo è il duello aereo perso con Matip, anche se era complicato far meglio.

Zinchenko 5,5 - Alterna buone chiusure a disimpegni leggeri che mettono i brividi ai tifosi dei Citizens. Salah è il pericolo numero uno e tocca a lui sorvegliarlo a vista: qualche volta stecca, ma non capitola mai.

De Bruyne 5 - Condizioni fisiche precarie che ne condizionano inevitabilmente il rendimento. La velocità di pensiero è immutata, non lo è però l'esecuzione. Al minuto trentatré è il primo ad iscriversi alla lista dei cattivi per un tackle ruvido su Origi. (Dall'89' Foden s.v.).

Rodrigo 6 - Spazza subito via qualche incertezza in avvio, figlia dell'emozione comprensibile dinanzi al teatro di Wembley. Prende in mano il centrocampo e gestisce con criterio le operazioni in regia, seguendo i dettami di Guardiola.

David Silva 6,5 - Interprete ideale nell'armoniosa manovra imbastita dal suo più grande estimatore, Pep Guardiola. Qualche lieve imprecisione, ma è una delizia l'assist di esterno volante per l'uno a zero di Sterling. (Dal 61' Gundogan 5 - Complica le cose, anziché riassestare il centrocampo. Distratto e troppo superficiale nelle letture).

Sané s.v. - Sfortuna tremenda per uno dei talenti più cristallini del City: un movimento innaturale del ginocchio lo costringe al forfait dopo appena dieci minuti. Un infortunio che mette in apprensione non solo il City, ma anche il Bayern, da tempo sulle sue tracce. (Dal 13' Gabriel Jesus 6 - Un po' ai margini, porta però la sua firma il rigore che consegna il Community Shield al City).

Bernardo Silva 5,5 - Non va oltre qualche dialogo apprezzabile con i compagni di reparto. Non impegna Alisson e sbaglia qualche scelta. Guardiola, come spesso accade, non rinuncia a lui, anche se oggi è tra i meno brillanti. Glaciale dagli undici metri.

Sterling 6,5 - Nessun rodaggio per entrare in partita: approfitta di una dormita di Gomez e apparecchia per Sané, che spreca. Otto minuti più tardi sblocca il match con una zampata su assist di David Silva. Ci riprova al diciassettesimo, ma sbatte su Alisson. Nel secondo tempo spreca per ben due volte il colpo del k.o. (clamoroso il secondo errore), facendo slittare il verdetto ai calci di rigore.