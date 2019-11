Le pagelle del Club Brugge - Bonaventure super, Diagne spreca

Okereke, Club Brugge

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le pagelle del Club Brugge, formazione belga che ha sfidato il Paris Saint Germain questa sera nel quarto turno di Champions League. La sfida si è giocata al Parco dei Principi e ha visto la formazione di Clement perdere 1-0 a causa della rete subita da Mauro Icardi. Ecco le pagelle del Club Brugge:

Mignolet 6,5 Risponde presente alla punizione battuta da Di Maria nel primo tempo. Per il resto si fa trovare pronto in ogni occasione, preciso anche nelle uscite.

Kossounou 6 Qualche lancio e lungolinea per i suoi compagni anche se soffre tanto le avanzate di Mbappé, che è tutt’altro che un cliente agevole dalle sue parti.

Mechele 6 In difesa, appena il PSG preme l’acceleratore, va in difficoltà e soffre gli inserimenti di uno scatenato Mbappè.

Deli 7 Presente in mezzo alla linea di retroguardia. Gioca una partita migliore rispetto al compagno di reparto, chiudendo più varchi e stoppando importanti azioni del PSG. Importante.

Ricca 5,5 Non emerge molto in questa partita anche se cerca di ritagliarsi un suo spazio. Il più in ombra dei suoi nel corso dei 90' in cui è in campo.

Balanta 6.5 Insieme ai suoi compagni si scontra con l’attacco della squadra di casa e fatica in fase di contenimento: viene ammonito nel primo tempo dopo un fallo di gioco su Di Maria.

Rits 6 Anche lui offre buone avanzate ed è un supporto importante per il gioco di casa (dal 41’ s.t. De Ketelaere 6 Poco più di un minuto in campo e Thiago Silva si deve immolare per respingere un suo tiro ravvicinato che poteva fare molto male)

Vanaken 6 Buon supporto nella fase di costruzione del Brugge a centrocampo. Soffre quando riparte il Paris Saint Germain.

Diatta 6 E’ un buon supporto per le scorribande di Bonaventure, dato che gli offre spesso palloni interessanti. Prezioso.

Okereke 6,5 L’ex Spezia sfiora il gol all’8’, ma il suo tiro a giro viene bloccato da Mignolet. E’ nel vivo della partita e non soffre minimamente il palcoscenico. Positivo (dal 22’ s.t. Diagne 5 Ha l’occasione per essere decisivo: si procura il rigore ma come Penelope distrugge la sua tela calciando un pessimo penalty. Errore pesantissimo).

Bonaventure 7 Tante percussioni sulla fascia sinistra, che creano non pochi problemi alla retroguardia. Sono un pericolo anche i suoi accentramenti, tanto che uno di questi genera il cartellino giallo a Verratti. Il migliore dei suoi.