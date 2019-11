Le pagelle del Cluj - Djokovic il migliore, Omrani sbaglia troppo

Risultato finale: Lazio-Cluj 1-0

Arlauskis 6 - Non può fare nulla sul gol subito, ma per il resto del match è spesso attento e concede pochissimo. Attento anche sui palloni alti, dove concede poco e nulla alla compagine biancazzurra.

Peteleu 5 - Inizia bene concedendo pochi spazi, poi le giocate di Jony in velocità lo mettono in crisi. Quando viene puntato concede troppo alla Lazio, i pericoli maggiori arrivano proprio dalle sue parti. (Dal 73' Susic 5.5 - Prova a creare qualcosa in attacco, ma non riesce ad impensierire Proto).

Burca 6 - Uno dei più propositivi in difesa, concede poco e nulla. Nel primo tempo ha anche una grande occasione, spaventa la Lazio con un tiro violento che esce di poco.

Boli 6 - Gestisce molto bene la difesa a cinque, costringendo i padroni di casa a tirare spesso da lontano. Bene in anticipo, insieme a Burca cerca sempre di uscire in pressione sul portatore di palla.

Cestor 6 - Qualche sbavatura soprattutto nel finale, ma di testa non concede nulla. Vince tantissimi contrasti e con la sua fisicità limita molto gli attaccanti della Lazio.

Camora 5 - Come il compagno di reparto sulla corsia opposta non riesce a gestire le accelerazioni di Lazzari, la posizione avanzata nel primo tempo dell'esterno biancazzurro lo limita molto anche in fase di spinta.

Bordeianu 5.5 - Bene dal punto di vista dell'aggressività, ma spesso perde troppi palloni nella zona centrale del campo. Nel secondo tempo non inizia bene e sbaglia diverse giocate. (Dal 62' Deac 6 - Prova a dare una svolta al match, ma spesso i compagni non lo seguono come dovrebbero).

Culio 5.5 - Bene nella prima frazione, dove con la sua aggressività recupera molti palloni. Con il passare dei minuti non riesce più a rimanere in partita e sbaglia parecchio, soprattutto nel finale di gara.

Djokovic 6.5 - Uno degli ultimi a mollare, il tiro nel primo tempo spaventa la Lazio ma il palo gli nega la gioia del gol. È il fulcro di gioco dei romeni, tocca una quantitativo indefinibile di palloni.

Paun 5.5 - Nel primo tempo da una gran mano in difesa, aiuta molto la linea non concedendo spazi. Sulle ripartenze si vede poco, con il passare dei minuti si eclissa tra le linee. (Dal 66' Traoré 5.5 - Qualche giocata in fase offensiva, ma non si rende pericoloso. Spesso perde un tempo di gioco, vitale quando ci si gioca la qualificazione sul filo dei secondi).

Omrani 5.5 - Fa reparto da solo e si sacrifica anche un fase di non possesso, aiutando in difesa. Nella ripresa ha diverse occasioni, ma sbaglia troppo. Con un po' di precisione in più avrebbe potuto fare la differenza.