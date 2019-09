Le pagelle del Cluj - Omrani risolutore, Cestor giganteggia

Risultato finale Cluj-Lazio 2-1

© foto di Alberto Fornasari

Arlauskis 6.5 – Si supera su Milnkovic-Savic in apertura di match respingendo alla grande il colpo di testa del serbo e in chiusura stoppando il destro al volo da dentro l'area di Cataldi. Nulla può, invece, sul gol di Bastos.

Peteleu 5.5 – Jony lo mette in difficoltà con la sua velocità, lui cerca di arrangiarsi come può senza però riuscire a trovare le misure allo spagnolo soprattutto nel primo tempo. Poi, con il calo dell'esterno laziale, migliora leggermente non dando mai la necessaria sicurezza

Burca 6 – Insieme ai compagni di reparto parte male andando in difficoltà, poi cresce alla distanza prendendo le misure agli attaccanti laziali e non concedendo praticamente nulla nella ripresa

Boli 6 – Sempre in sofferenza con la rapidità di Correa e i suoi giochi di gambe nel primo tempo, va leggermente meglio quando incrocia Caicedo e può usare il fisico; con il passare dei minuti gli prende le misure fino ad annullarli completamente nel finale di gara

Cestor 6.5 – Cerca di usare il mestiere dove non arriva con il fisico, si fa trovare pronto nei raddoppi aiutando spesso i compagni; non va mai in difficoltà garantendo sicurezza all'intera retroguardia.

Camora 6 – Nel primo tempo si limita a controllare Lazzari, servito raramente. Nella ripresa, però, cresce spingendosi anche in avanti e creando superiorità numerica sull'out di sinistra dei romeni.

Bordeianu 6 - Garantisce muscoli e grinta in mezzo al campo. Si limita a svolgere la fase difensiva con ordine, ma garantisce l'equilibrio necessario in mediana.

Djokovic 6 – Ringhia a centrocampo, difficile passarla liscia girando dalle sue parti. Molto falloso, ma ha il grande merito di conquistare il rigore che vale il pareggio ai suoi.

Paun 6.5 – Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di interessante; nel primo tempo i compagni non sfruttano le sue iniziative, nella ripresa, invece, Omrani si fa trovare pronto raccogliendo l'assist segnando la rete decisiva. (Dal 84' Culio s.v.)

L.Traoré 5.5 – La sua mole non crea grosse apprensioni nella retroguardia biancoceleste; si impegna e lotta, ma non si crea mai l'occasione giusta per far male. (Dal 46' Omrani 6.5 – Ha subito sui piedi l'occasione per segnare, ma se la divora a tu per tu con Strakosha. Garantisce imprevedibilità al reparto offensivo ma soprattutto ha il grande merito di segnare la rete del 2-1 che vale la vittoria).

Deac 6.5 – Una spina nel fianco della retroguardia laziale, soprattutto su calcio piazzato da dove arrivano i maggiori pericoli per la porta laziale. Freddo in occasione del rigore che segna spiazzando Strakosha e dando il via alla rimonta del Cluj. (Dal 90' Golofca s.v.)