Le pagelle del Colonia - Cordoba battagliero, Ehizibue si fa sorprendere

Risultato finale: Colonia-Borussia Dortmund 1-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Horn 6,5 - Un solo intervento nel primo tempo: Reus gli scalda i guanti con un destro su punizione telecomandato, ma non eccessivamente violento. Per il resto, zero affanni e grande sicurezza in uscita. Reattivo su Alcacer poco dopo il cinquantesimo, inerme davanti alla rimonta giallonera nel finale.

Ehizibue 5,5 - Una garanzia per ottantacinque minuti: sceglie sapientemente la via della prudenza e regge bene agli attacchi sul suo lato. Poi la svista fatale: si perde Hakimi, che gli scivola alle spalle e fa due a uno.

Bornauw 6,5 - Passivo ingeneroso rispetto all'ottima prova corale della difesa del Colonia. Fronteggia alla pari gli avversari e prova a concedere il meno possibile. Sfortunato nel contropiede finale.

Czichos 6 - Ad impreziosire la sua notte un bel salvataggio sulla linea in opposizione allo scavetto di Reus. Alza il muro insieme a Bornauw e per buona parte del match fa il suo. Nel finale però si sfalda.

Hector 5,5 - Preso in mezzo sul raddoppio di Hakimi: lascia scoperto il suo lato, dando adito alla gran giocata di Piszczek. Peccato, perché in precedenza non aveva sfigurato.

Schindler 5,5 - Disciplinato in copertura: fornisce un rifornimento prezioso a Ehizibue. Decisamente meno pungente in transizione: fatica a sfondare su Schulz e non va oltre la giocata elementare. Promosso a metà. (Dal 74' Kainz 6 - Ingresso positivo, si concede anche il lusso di un tunnel in mezzo al campo).

Skhiri 6 - Con ottimo senso dell'anticipo taglia fuori Piszczek in occaione dell'uno a zero e serve l'assist di testa a Drexler. Poi tanta lotta, anche se in palleggio lo si vede poco.

Verstraete 6 - Scucchiaia con grande sensibilità dalla bandierina, gettando le basi per il vantaggio di Drexler. Si divide con criterio tra le due fasi. In prossimità dell'intervallo rimedia un giallo per una manata al volto su Sancho.

Drexler 6,5 - A lui l'onore di aprire le danze: lesto e reattivo sulla torre di Skhiri, scivola alle spalle di Schulz e fa uno a zero di testa in tuffo. Apprezzabile il lavoro senza palla: vedasi la chiusura sul taglio velenoso di Reus a inizio gara.

Cordoba 6,5 - Assetto battagliero sin dal fischio d'inizio. Indossa l'elmetto e non lesina colpi (anche border-line) ai due centrali. Risultato: crea scompiglio e apre spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Al ventiseiesimo potrebbe colpire, ma chiude troppo il destro. A inizio ripresa avverte un fastidio ed è costretto a uscire. (Dal 55' Terodde 5,5 - Non riesce ad entrare in partita).

Modeste 6 - Un ariete che, per l'impostazione richiesta da una gara di questo tipo, assolve dignitosamente il proprio compito. Lavoro ok con il fisico che consente alla squadra di guadagnare metri anche nelle fasi più spinose. Non è pervenuto, però, in zona gol. (Dall'81' Hoger s.v.).