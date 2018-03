Le pagelle del Colonia - Pizarro tra luci ed ombre, Terodde non pervenuto

Risultato finale: Werder Brema-Colonia 3-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Horn 6 - Ha qualche responsabilità con un rinvio non perfetto che dà il via all'azione del gol di Eggestein, per il resto risponde presente su Kruse e Belfodil.

Sorensen 6 - Si prende un'ammonizione abbastanza ingenua sul finire di prima frazione, per il resto corre qualche pericolo soltanto dopo lo spostamento di Rashica sulla sua corsia. (Dal 46' Ozcan 5 - Non apporta qualità alla manovra del Colonia, si nota la sua presenza soltanto quando riceve l'ammonizione).

Mere 6,5 - Sicuramente la colonna portante della retroguardia del Colonia, nel secondo tempo si lascia andare anche a qualche incursione offensiva sfiorando la rete.

Heintz 5 - L'anello debole della difesa ospite, ha le sue responsabilità sulla rete del vantaggio di Veljkovic. Si prende anche un giallo per una scorrettezza evidente ai danni di Rashica.

Risse 5,5 - Un primo tempo sottotono ed una ripresa discreta, non basta per raggiungere la sufficienza. Qualche buona discesa sulla corsia destra.

Hoger 5 - Commette il clamoroso errore sulla rete del raddoppio del Werder Brema, regala la sfera ingenuamente a Kainz che dà il via all'azione del gol di Rashica. (Dal 82' Cordoba sv).

Koziello 5 - Ci si aspettava qualcosa in più dall'ex Nizza, non fa filtro a centrocampo e viene spesso saltato con troppa facilità dal capitano del Werder Brema Junuzovic.

Hector 6 - Il capitano come sempre è uno degli ultimi a mollare, corre su tutta la corsia mancina finendo per costringere il tecnico del Werder a spostare Rashica sulla corsia opposta.

Osako 6,5 - Tiene in piedi il Colonia anche nei momenti più complicati, perfetto il suo strappo centrale per realizzare la rete del momentaneo pareggio.

Terodde 5 - Viene servito poco e male dai compagni di squadra, non calcia mai verso la porta di Pavlenka e lascia spazio a Bittencourt in avvio di ripresa. (Dal 46' Bittencourt 6 - Prova a dare maggior qualità alla manovra offensiva del Colonia, gli è stato negato ingiustamente un calcio di rigore).

Pizarro 6 - Timbra l'assist vincente per Osako ma pesa qualche errore di troppo in area di rigore forse tradito dall'emozione di tornare al WeserStadion.