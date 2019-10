Le pagelle del Crystal Palace - Hennessey bersagliato. Bene Zaha

Risultato finale: Crystal Palace-Manchester City 0-2

Hennessey 5,5 - Limita il passivo a discapito della sua squadra non risultando esente da colpe in occasione della rete del 2-0 avversario.

Ward 5 - Pattuglia la fascia destra facendosi colpevolmente anticipare da Gabriel Jesus in occasione dell'1-0 avversario.

Cahill 5,5 - Guida la retroguardia di Hodgson vivendo un concorso di colpa con Ward in occasione della rete di Gabriel Jesus.

Tomkins 6 - Gioca diligentemente al fianco di Cahill non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo (dall'83' Dann sv - Subentra a Tomkins non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

van Aanholt 5,5 - Controlla la corsia di sinistra faticando, il più delle volte, a contenere l'estro di Bernardo Silva.

Kouyaté 6 - Lavora generosamente in mezzo al campo cercando, e non trovando, la giocata decisiva.

Milivojević 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni non prendendosi grosse responsabilità in fase offensiva (dal 76' Benteke 6,5 - Sostituisce Milivojević sfiorando, con un colpo di testa in elevazione, la rete personale).

McArthur 6 - Interpreta disciplinatamente il ruolo di mezzala attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Zaha 6,5 - Lotta caparbiamente contro la difesa del City rendendosi pericoloso in un paio di circostanze.

Schlupp 5 - Agisce alle spalle di Ayew rendendosi protagonista di una prestazione piuttoto anonima (dal 57' Townsend 5,5 - Prende il posto di Schlupp non donando la vivacità sperata alla manovra d'attacco di Hodgson).

Ayew 5 - Corre lungo il fronte d'attacco del Crystal Palace divorandosi le poche occasioni da gol capitategli.