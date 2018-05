Le pagelle del Crystal Palace - Van Aanholt e McArthur firmano la rimonta

Risultato finale Stoke City-Crystal Palace 1-2

© foto di Imago/Image Sport

Hennessey 6 - Non ha colpe sul gol di Shaqiri su calcio di punizione. Per il resto della partita svolge normale amministrazione senza preoccuparsi più di troppo.

Ward 6 - Fa il suo finché è in campo. Poi è costretto al cambio per un infortunio. (Dal 40' Kelly 6 - Si limita a contenere piuttosto che ad affondare sulla fascia destra. Strappa comunque la sufficienza).

Tomkins 5.5 - Va un paio di volte in difficoltà, appare leggermente insicuro nel corso della gara. Si mette a battibeccare inutilmente con Johnson e prende anche il cartellino giallo per questo.

Sakho 6 - Fa a sportellate con Crouch e riesce nel proprio intento di limitare le conclusioni in porta dell'attaccante avversario. Sempre ordinato e attento, non fa correre pericoli alla difesa.

Van Aanholt 7 - Dopo una prestazione a buon livello, mette la ciliegina sulla torta al fotofinish. Davanti a Butland non può sbagliare il regalo di Shawcross e segna il gol della vittoria.

Loftus-Cheek 6.5 - Buon lavoro sulla corsia sinistra, cerca spesso di accentrarsi per andare alla conclusione. Come nel finale, quando calcia di prima poco sopra la traversa.

Milivojevic 5.5 - Un paio di conclusioni dalla distanza senza successo, ma soprattutto tanta imprecisione in mezzo al campo in fase di disimpegno. Rischia più volte di innescare il contropiede avversario.

Cabaye 5.5 - Qualche pallone in profondità degno di nota, per il resto davvero poca efficacia tanto in mediana quanto nel far salire la manovra. Dalla sua esperienza, ci si aspetta di più. (Dal 63' Benteke 6 - Entra con il piglio giusto, fa salire la squadra e dà peso in attacco).

McArthur 7 - Garantisce spinta sulla fascia destra, a supporto degli attaccanti con diversi palloni in mezzo. Si reinventa lui stesso attaccante, siglando con il mancino la rete del pareggio.

Townsend 6.5 - Si muove con intelligenza tra le linee, a ricevere in profondità i palloni sulla trequarti e a fare da collante tra i due reparti. Nasce così il gol del pareggio del Crystal. (Dall'88' Schlupp s.v.).

Zaha 6.5 - Si fa trovare nel posto giusto per ricevere palloni in area e si spende per creare densità in area. Duetta con Townsend nel confezionare l'azione dell'1-1.