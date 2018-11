Le pagelle del CSKA - Rosso decisivo per Magnusson, Oblyakov incanta

Akinfeev 5.5 - Non subisce moltissimi tiri in porta, sul resto delle conclusioni è sempre attento. Da rivedere l'uscita sul primo gol, dove non trova il tempo per fermare la girata di testa di Manolas.

Fernandes s.v. - È costretto ad uscire dopo pochi minuti, per via di un trauma alla testa. (Dal 12' Schennikov 6 - Entra molto bene in campo e lascia veramente pochi spazi alle giocate offensive della Roma).

Rodrigo Becão 6 - Ingaggia un duello contro Dzeko e pensa più a discutere con il bosniaco che a difendere. Ma in alcuni casi riesce a leggere molto bene le giocate dei giallorossi.

Magnusson 5 - Molto attento nelle letture difensive e lascia poco spazio agli attaccanti avversari. Ma quel cartellino rosso pesa davvero molto, condiziona il finale di gara del CSKA.

Nababkin 5 - Bene quando spinge in fase offensiva, ma l'errore su Manolas è suo. Quando Florenzi e Santon si alzano insieme, spesso va in difficoltà.

Akhmetov 6.5 - Uno dei migliori in campo, il suo passo rapido diventa un problema per il centrocampo della Roma. Bene anche sui passaggi in verticale. (Dal 76' Khosonov 6 - Dà la giusta vitalità al reparto offensivo del CSKA).

Bijol 6 - Nel primo tempo è un bel problema in mediana, sbaglia pochissimo. Quando la squadra rimane in dieci deve fare il doppio lavoro e si abbassa molto.

Oblyakov 7 - Partita spettacolare, quando si inserisce è sempre un pericolo. Si smarca sempre con un destro-sinistro a velocità proibitive per i difensori della Roma.

Vlasic 6.5 - La qualità non si discute assolutamente, trova spesso la conclusione. Ma in alcuni casi poteva decidere meglio l'ultimo passaggio.

Sigurdsson 7.5 - Uno dei migliori in campo, non solo per il gol messo a segno. Si muove molto bene e la carta d'identità è un bel segnale per il CSKA. (Dal 63' Chernov 6 - Buona prestazione, dà il giusto equilibrio a tutta la linea difensiva).

Chalov 6 - Si fa vedere molto nelle azioni offensive con diverse sponde per i compagni. Meno presente negli ultimi sedici metri.