Le pagelle del CSKA - Vlasic regala tre punti d'oro. Chernov leader

Risultato finale: CSKA-Real Madrid 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Akinfeev 6 - Garanzia in tutto: uscite basse e alte, guizzi tra i pali (come quello su Asensio). Macchia in parte una serata quasi perfetta con l'ecceso di proteste che gli costa l'espulsione.

Fernandes 6,5 - Sostanza e solidità del laterale presentatosi allo scenario internazionale nella kermesse russa di quest'estate. Asensio è un cliente scomodo che non lo spaventa, si concede il lusso di assecondare alcune discese dei suoi.

Becao 6,5 - Fautore insieme al resto del reparto del clamoroso clean sheet contro i campioni d'Europa in carica. Attento, concentrato, l'intesa con Chernov è affinata. Meglio di così non poteva sperare.

Chernov 7 - Questa sera è lui il vero gigante della retroguardia. Non stecca una chiusura, guida i compagni, autorevole sulle palle alte. Annienta un tridente rimaneggiato, ma comunque spaventoso.

Nababkin 6,5 - Nella prima frazione vince ai punti il duello individuale con Vazquez. Mostra il fianco in una sola occasione, quando lo spagnolo lo elude con una bella serpentina. Nel finale alza la saracinesca e blinda il binario.

Bijol 6,5 - Prova in crescendo: per tre quarti di gara lascia filtrare qualche iniziativa madrilena, pur mantenendo una certa compostezza. Emerge nei minuti finali, quando va vicino al bis con una conclusione secca murata da Navas.

Akhmetov 6 - Spartisce i compiti nelle due fasi con Bijol. Non ruba l'occhio, ma recita la sua parte nell'indimenticabile serata del CSKA. Stringe i denti e partecipa al sacrificio corale.

Vlasic - Gli bastano poco più di sessanta secondi per far esplodere il Luzhniki: abile ad approfittare dello scivolone di Kroos, elude Varane (non perfetto in copertura) e buca Navas con un radente chirurgico. Match winner di una gara che difficilmente cancellerà dalla memoria.

Dzagoev 6,5 - L'esperienza internazionale è sufficiente per proiettarlo sin da subito nelle dinamiche di una gara inevitabilmente tostissima. Accantona i preziosismi e fa la spola tra mediana e attacco, garantendo equilibrio e sostanza. (Dal 65' Efremov 6 Dà manforte alla retroguardia).

Oblyakov 6 - Offre meno spunti di Vlasic, ma è ben inserito nei meccanismi di un reparto offensivo costretto agli straordinari per schermare sul nascere le iniziative del Madrid. Allo scadere rimedia un giallo e lascia il posto a Kyrnats, gettato nella mischia dopo il rosso ad Akinfeev. (Dal 90' Kyrnats s.v.).

Chalov 6,5 - Un destro in mischia nel primo tempo che non punge come vorrebbe. Poche chance per colpire, risulta comunque determinante (come il resto della truppa) con la sua abnegazione. Arretra di parecchi metri il raggio d'azione e agisce di fatto in linea con i centrocampisti in fase di non possesso. (Dal 78' Sigurdsson s.v.).