Le pagelle del Deportivo - Ruben saracinesca, disastroso Mosquera

Deportivo-Siviglia 0-0

© foto di J.M.Colomo

Ruben 7,5 - Il Siviglia attacca, calcia in porta, ma sbatte sempre su questo portiere. Prende anche calci il numero 13 del Deportivo, che però abbassa la saracinesca: non si passa.

Juanfran 6 - Prestazione diligente, abbina spinta in fase offensiva ad attenzine in quella difensiva.

Albentosa 5,5 - Un po' in difficoltà nella prima metà di partita, sbaglia anche qualche fondamentale. Va vicino al gol sugli sviluppi di un angolo.

Schar 6 - Subisce un fallo da Mercado che causerebbe un rigore, ma l'arbitro non se ne ravvede. Dietro rischia un po' nel primo tempo, ma si rifa con un paio di buoni interventi nella ripresa.

Luisinho 6,5 - Il suo apporto davanti non manca mai. Macina chilometri, mettendo sempre cross insidiosi.

Guilherme 5,5 - Si vede troppo poco per tutta la partita. Oggi è fuori dalle manovre del Deportivo. Dall'80' Bakkali s.v.

Mosquera 5 - Partita disastrosa. Si mangia due gol, uno per tempo. In più perde un mucchio di palloni, giocando di fatto sempre sottoritmo. Dall'83' Valverde s.v.

Borges 6,5 - Recupera una miriade di palloni, tenendo il pressing sui difensori bello alto. Nel finale il sogno-tre punti parte dal suo piede ma s'infrange sul palo. Bravo e sfortunato.

Krohn-Dehli 6,5 - Poco più di mezzora in campo, poi esce per infortunio il grande ex di giornata. Nel tempo in campo però massima precisione: completati quattro passaggi su quattro. Dal 36' Emre Colak 6 - Gioca con buona tecnica ma gli manca il passaggio finale.

Adrian Lopez 6,5 - E' l'uomo in più del Depor in questo periodo. Gli manca il gol, ma mostra sempre grande intraprendenza e qualità nelle giocate.

Lucas Perez 5,5 - Si sveglia soltanto nel finale. Poco incisivo fin lì, poi ha un paio di occasioni da rete importanti.