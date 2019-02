Le pagelle del Dortmund - Gotze e Sancho ci provano, opaco Witsel

Risultato finale: Norimberga-Borussia Dortmund 0-0

Burki 6,5 - Viene chiamato in causa soltanto in un'occasione, risponde presente nell'occasione di testa di Behrens che risulta comunque decisiva per il coefficiente di difficoltà della stessa.

Wolf 6 - Ha la grande occasione l'ex esterno dell'Eintracht Francoforte, svolge il compitino lungo la corsia di competenza. Qualche discesa interessante e buon dialogo con la stella Sancho.

Zagadou 5,5 - Il meno preciso del pacchetto arretrato del Dortmund, spesso viene sorpreso dagli inserimenti dei centrocampisti. Si prende qualche rischio di troppo evitabile specie nel primo tempo.

Weigl 6 - Buona prestazione quella dell'ormai ex mediano, nel nuovo ruolo ritagliato da Favre si trova alla perfezione. Ingaggia un buon duello con la punta avversaria Zrelak uscendone vincitore.

Diallo 6 - Il migliore della linea difensiva della squadra ospite, spinge forte lungo la corsia di competenza. Numerose le sovrapposizioni e spesso viene atterrato irregolarmente dal terzino avversario Valentini. Cala sensibilmente nella ripresa come tutti i compagni.

Delaney 5,5 - In una partita non entusiasmante si prende la scena per meno di mezz'ora, dialoga a testa alta con i compagni e apre spazi interessanti sugli esterni. Il catalizzatore del gioco del Borussia a metà, irriconoscibile e spesso nascosto nella ripresa. (Dal 80' Bruun Larsen sv).

Witsel 5 - Opaco e appannato. Mai realmente in partita il centrocampista belga, conferma il momento negativo dopo la brutta prestazione in Champions League. Ci prova soltanto una volta facendo il solletico a Mathenia.

Sancho 6,5 - Uno dei pochi che prova a dare una sterzata decisa alla manovra e alla partita, tante giocate di fino e numerosi rifornimenti per Gotze. Talento puro l'inglese che continuerà a far parlare tanto di se.

Philipp 5 - Uno dei peggiori in campo per il Borussia, ha la grande occasione da titolare ma non la sfrutta a dovere. Sempre murato da Petrak che lo bracca e lo tampona in ogni occasione, esce contrariato dal terreno di gioco. (Dal 63' Paco Alcacer 6 - Il vero brivido della ripresa parte dal suo destro che termina di poco a lato rispetto alla porta di Mathenia).

Guerreiro 5 - Non è Reus o Pulisic, la qualità non manca ma non incide. Tantissimi i traversoni spediti nel cuore dell'area di rigore ma senza la giusta precisione per risultare decisivi.

Gotze 6 - Sicuramente la fortuna gli volta le spalle in questa sfida, sbatte contro il muro Mathenia che gli nega la gioia del gol in almeno quattro nitide occasioni. Non è una prima punta e soffre negli scontri di fisico con i centrali del Norimberga.