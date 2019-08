Le pagelle del Dortmund - Sancho a due facce, Hazard non convince

Risultato finale: Colonia-Borussia Dortmund 1-3

Burki 6 - Imprendibile il colpo di testa ravvicinato di Drexler. Due campanelli d'allarme nel primo tempo: prima il liscio nei pressi della linea di fondo che poteva costar caro, poi la frittata solo sfiorata sul pressing feroce di Cordoba. Meno noie dopo l'intervallo.

Piszczek 6,5 - Non si ravvede del movimento di Skhiri in occasione dell'uno a zero: il centrocampista gli prende il tempo e spizza di testa il pallone, servendo l'assist a Drexler. Si rifà nel finale con l'assist al bacio per il colpo di testa di Hakimi.

Akanji 6 - Subito catapultato nella lotta: sollecitato dal confronto con Cordoba, che (specie nel primo tempo) non risparmia colpi e lo costringe a usare il randello. Buona gestione dei contrasti, qualche errorino in impostazione.

Hummels 6 - Non ruba l'occhio, ma è sempre pulito e puntuale nelle chiusure. Il difensore d'esperienza e caratura che mancava al Dortmund. Soffre il giusto i due attaccanti avversari.

Schulz 5 - Un paio di discese a parte, la sua gara è da archiviare al più presto. Non convince soprattutto in rottura: si lascia sorprendere alle spalle da Drexler sul momentaneo vantaggio del Colonia. All'ora di gioco rientra alla base. (Dal 62' Hakimi 7 - Gol del sorpasso, dà il via all'azione del tris. Meglio di così...).

Weigl 5 - Il sipario sulla sua serata cala dopo sessantadue minuti. Prestazione fortemente condizionata dagli stenti di tutta la truppa. Ci mette anche del suo: regia poco raffinata, leggero in interdizione. Lo rileva Brandt. (Dal 62' Brandt 6,5 - Smuove qualcosa in una manovra stagnante. A pochi secondi dall'ingresso manda in porta Reus, che spreca).

Witsel 5,5 - Solito impatto fisico importante in mezzo al campo. Tocca molti palloni, ma non è sempre certosino in impostazione. Luci e ombre, specie nel brutto primo tempo del Borussia.

Sancho 6,5 - Letalità che rasenta lo zero assoluto nella prima metà. Inchiodato sulla destra, non affonda e fatica terribilmente a legare con il resto del reparto. Merito anche di Hector, che lo sorveglia a vista. Poi nella ripresa si ridesta inventandosi dal nulla l'uno a uno.

Reus 6,5 - Nessun fraseggio con il resto dell'attacco per l'intera durata del primo tempo. Il Dortmund appare involuto, cinto dall'organizzazione tattica del Colonia. Un triangolo solo accennato con Hazard, poi nulla fino all'intervallo. Più coinvolto nel secondo tempo, anche se spreca l'uno a uno a tu per tu con Horn.

Hazard 5,5 - Serata che certifica come l'adattamento sia ancora in corso. Feeling con i compagni da affinare e qualche scelta non proprio felice. Tutto nella norma: in futuro sarà protagonista. (Dall'85' Bruun Larsen s.v.).

Alcacer 6,5 - Qualche minuto di rodaggio, poi prova a catalizzare le operazioni in attacco scambiando ripetutamente la posizione con i trequartisti. Volenteroso, ma inefficace nei suoi tentativi di legare il gioco. Sbatte su Horn a inizio ripresa, la chiude allo scadere con un tap-in.