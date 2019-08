Le pagelle del Dortmund - Sancho decide, male Piszczek

Risultato finale: Borussia Dortmund-Bayern Monaco 2-0.

Hitz 7 - Uno dei migliori in campo, grazie alle sue parate riesce a regalare il titolo al Dortmund. Una sicurezza, soprattutto quando le cose si complicano.

Piszczek 5 - Troppe disattenzioni in fase difensiva, i pericoli maggiori arrivano proprio dalla corsia destra. Si rende protagonista di alcune uscite a vuoto, un giocatore della sua esperienza deve essere più attento. (Dall'80' Wolf s.v.).

Akanji 7 - Un muro invalicabile, con il compagno di reparto concede poco e nulla. Con le buone e con le cattive porta a casa una gran prestazione.

Toprak 6.5 - Insieme al compagno di squadra forma una diga davanti la porta difesa da Hitz. Ruvido negli interventi, ma efficace: dalle sue parti non si passa mai.

Schulz 5.5 - Spinge meno rispetto all'Hoffenheim e in alcuni casi va in difficoltà. Deve ancora entrare al meglio nei meccanismi di Favre, ma l'impegno non manca.

Witsel 7 - Partita difensiva eccellente per il centrocampista belga, sempre attento in fase di non possesso. Bene anche in costruzione, gara ordinata senza mai forzare la giocata.

Weigl 5.5 - Nella prima frazione è disattento e concede davvero molto agli avversari. Nella ripresa è più concentrato, ma non riesce quasi mai ad imporsi nella zona mediana.

Guerreiro 6 - Nel primo tempo è più propositivo in attacco, nella ripresa si sacrifica di più e dà una mano ai compagni in fase di non possesso. (Dal 74' Hakimi 6 - Buon impatto sulla gara, concede pochissimo agli avversari).

Reus 6.5 - Va a tratti, ma quando si accende disegna soltanto grande calcio. In contropiede è uno spettacolo e non sbaglia praticamente nulla.

Sancho 8 - Per un tempo non si vede mai, poi sale in cattedra e insegna calcio. Prima l'assist per il gol del vantaggio, poi la rete che chiude definitivamente la sfida. (Dall'80' Bruun Larsen s.v.).

Paco Alcacer 7 - Una sentenza, negli ultimi 16 metri non sbaglia mai. Gran movimento da attaccante puro, il terminale offensivo dei gialloneri è lui. E questa sera ha smentito anche le ultime critiche.