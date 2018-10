Le pagelle del Dortmund - Sancho incanta, difesa insuperabile

Risultato finale: Borussia Dortmund-Monaco 3-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bürki 6 - Un grandissimo intervento nel primo tempo, poi nulla di più. Gestisce i pochi palloni che arrivano dalle sue parti.

Piszczek 6 - Non spinge moltissimo, pensa di più alla fase difensiva. La sua esperienza è fondamentale in questa squadra.

Akanji 6.5 - Limita un cliente scomodo come Falcao, non gli fa toccare palla. Gioca spesso in anticipo, praticamente perfetto in tutte le chiusure.

Zagadou 6.5 - Come il compagno di reparto gestisce molto bene le imbucate avversarie. Ottimo nelle letture, chiude tutte le linee di passaggio.

Diallo 6 - Nel primo tempo spinge molto, ma in difesa pasticcia con qualche pallone timido in impostazione. Nella ripresa pensa alla fase difensiva, bloccando le accelerazioni di Sidibé.

Witsel 7 - Un giocatore di queste qualità è indispensabile. Aumenta il ritmo, lo diminuisce, alza i giri del motore e verticalizza. L'ago della bilancia, anche in fase di chiusura.

Delaney 6.5 - Gioca una partita più che sufficiente. Fa girare la sfera, ma soprattutto libera Witsel dai compiti di contenimento. Nel secondo tempo questo tipo di lavoro diventa decisiva. (Dal 65' Weigl 6.5 - Entra molto bene in campo, serve tantissimi palloni in profondità).

Wolf 6 - Qualche buona iniziativa quando non trova spazio, ma al termine del primo tempo Favre lo sostituisce. (Dal 46' Bruun Larsen 8 - L'uomo che dà la svolta il match. Apre le marcature dopo 6', serve l'assist che chiude la sfida).

Reus 7 - In ombra nel primo tempo, non trova mai le giuste distanze tra le linee. Nella ripresa si muove molto meglio, mettendo a segno un assist e un gol.

Sancho 7.5 - È un moto perpetuo, non sbaglia nulla. Si muove molto bene, non dà mai punti di riferimento. Uno dei migliori in campo. (Dall'84' Philipp s.v.).

Alcácer 6.5 - Troppo lezioso, sbaglia un paio di occasioni nel primo tempo. Nella ripresa spacca la traversa su calcio di rigore, ma poi si rifà segnando il gol del 2-0. Voto positivo per la reazione.