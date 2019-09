Le pagelle del Dortmund - Sancho troppo fumoso, Witsel deludente

Risultato finale: Borussia Dortmund-Werder Brema 2-2

Burki 5,5 - Subisce due reti senza aver grosse responsabilità ma si prende qualche rischio di troppo, una sua ribattuta non molto sicura poteva regalare la rete della vittoria al Werder Brema.

Piszczek 6,5 - Il migliore della retroguardia della squadra di Favre, non sbaglia un intervento e salva un gol praticamente fatto da Sargent nel secondo tempo. Bene anche in fase di possesso con numerose sovrapposizioni.

Weigl 5,5 - Torna al centro della difesa per l'assenza di Hummels, sicuramente non una grandissima prestazione. Sbaglia numerosi lanci per i compagni, commette qualche errore in marcatura su Sargent.

Akanji 6 - Fa valere il fisico nel duello ravvicinato con gli attaccanti della squadra ospite, poche disattenzioni in un pomeriggio abbastanza tranquillo nonostante le due reti subite del Borussia Dortmund.

Hakimi 6 - Una partita probabilmente dai due volti per l'ex Real Madrid, bene in fase offensiva meno quando c'è da difendere. Spinge come un forsennato nella ripresa impegnando anche Pavlenka.

Witsel 5 - Pomeriggio da dimenticare per il centrocampista belga, qualche errore di troppo. Uno di questi vale il momentaneo vantaggio del Werder Brema, perde ingenuamente un pallone in mezzo al campo. A tratti appare anche macchinoso.

Dahoud 6 - Rispedito in campo da Favre non demerita, tra i più attivi specie nella prima frazione. I suoi lampi palla al piede mettono in difficoltà il reparto mediano avversario, peccato cali alla distanza. (Dal 67' Brandt 6 - Ha un'occasione per rendersi pericoloso e manda di un soffio a lato).

Sancho 5 - Il protagonista in negativo che non ti aspetti, la stellina della squadra di Lucien Favre incappa in una giornata storta. Regala qualche lampo di classe fine a se stesso, tanti gli errori e poco costrutto. (Dal 80' Guerreiro sv).

Reus 6,5 - Viene schierato da trequartista, almeno in fase iniziale soffre ma esce alla distanza. Sempre al centro dell'azione, di testa sfrutta al meglio l'assist perfetto di Thorgan Hazard.

Hazard 7 - Il migliore in campo della formazione di casa, ci mette qualità ed intensità. Le occasioni migliori del Borussia Dortmund passano dal destro del fratello d'arte, suo l'assist per il colpo di testa di Marco Reus.

Gotze 6,5 - Prima da titolare in questa stagione per l'attaccante tedesco, festeggia al meglio con la prima rete del Borussia Dortmund con un colpo non dei più congeniali del suo repertorio: il colpo di testa. (Dal 72' Alcacer 6 - Entra per gli assalti finali, poco servito dai compagni).