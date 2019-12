Le pagelle del Friburgo - Grifo va a segno, Gulde e Heintz preziosi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Flekken 6 - Incolpevole sul gol iniziale di Lewandowski, compie una serie di ottimi interventi che tengono a galla il Friburgo fino al recupero. Zirkzee e Gnabry lo puniscono al fotofinish.

Gulde 6.5 - Contiene le accelerazioni di Muller e Lewandowski, facendo vedere poche volte il pallone al polacco nei duelli aerei. Dimostra ottime capacità di posizionamento.

Koch 6 - Prestazione sufficiente, difficile chiedergli qualcosa in più contro una formazione collaudata e preparata come il Bayern Monaco.

Heintz 6.5 - In avvio salva il Friburgo sul cross di Kimmich indirizzato verso Muller. Prosegue la sua partita giocando ad un livello piuttosto alto.

Frantz 6 - Comincia ad illuminarsi, al pari del resto della squadra, nel finale di primo tempo. Ad inizio ripresa è costretto ad uscire per un problema fisico. (Dal 54' Kwon 6.5 - Il suo innesto cambia la partita: dà velocità ad ogni manovra, sembra essere tornato lo stesso giocatore visto in passato al Digione)

Haberer 7 - Assist-man per il momentaneo pareggio realizzato da Grifo, è l'uomo in più per il Friburgo: domina a centrocampo, parte piano per poi accendersi sempre più col passare dei minuti.

Höfler 6 - Aiuta spesso in fase difensiva, non punge in attacco ma era difficile chiedergli di meglio.

Günter 7 - Tocca una quantità immensa di palloni, dimostrando di sapersi adattare molto bene in ogni parte del campo.

Grifo 7 - Vince tantissimi duelli con Kimmich, realizzando anche un fantastico gol (il primo in carriera contro il Bayern Monaco) che tiene vive le speranze dei padroni di casa fino all'ultimo respiro. L'attaccante azzurro sembra rigenerato. (Dal 75' Borrello 6.5 - Altro cambio azzeccato da Streich: l'italo-australiano scende in campo col piglio giusto e spaventa il Bayern in più di un frangente)

Höler 6 - Ha due grosse occasioni da rete nel primo tempo, ma non riesce a trovare la via del gol a causa degli interventi prodigiosi di Neuer. (Dal 90' Schlotterbeck s.v.)

Petersen 6 - Imbeccato da Grifo, sfiora la gioia personale allo scoccare dell'ora di gioco. All'83 viene contrastato in maniera assai dubbia da Martinez all'interno dell'area, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore.