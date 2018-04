Le pagelle del Friburgo - Schwolow disastroso, l'attacco non punge

Risultato finale: Mainz-Friburgo 2-0

Schwolow 4.5 - Rientrato negli spogliatoi come tutta la squadra, viene richiamato in campo dal VAR per parare, senza successo, il rigore di De Blasis. Reattivo su Brosinski nel primo tempo ma disastroso nella ripresa quando regala di fatto il 2-0 a De Blasis.

Kempf 5.5 - Disputa una gara molto attenta fino al momento in cui causa il calcio di rigore che sblocca il match (Dal 46' Kleindienst 5.5 - Colpisce una traversa di testa ma della porta sbagliata e conclude alto questa volta nella porta giusta).

Soyuncu 6 - Svetta sempre su Quaison all'interno dell'area di rigore, usa il fisico e un'ottima scelta nell'intervento.

Gulde 6 - Partita attenta del centrale del Friburgo, anticipa sempre l'avversario di turno e colpisce molti palloni di testa.

Stenzel 6 - Tiene sempre il baricentro basso dedicandosi di più alla fase difensiva che svolge senza sbavature.

Hofler 5.5 - Bene in fase di interdizione, cerca spesso il lancio profondo verso le punte senza successo.

Koch 6 - Difensore aggiunto, compie spesso buoni interventi in area di rigore a supporto dei compagni di squadra (Dal 69' Schuster 5.5 - Prova a creare azioni offensive ma non è preciso).

Gunter 5.5 - Più che quarto di centrocampo è il quinto di difesa abbassandosi molto su Oztunali. Nella ripresa soffre troppo Oztunali.

Haberer 5 - Viene cercato spesso sulla destra ma sbaglia sempre il suggerimento finale per i compagni di squadra.

Petersen 5.5 - Troppo isolato in attacco, i palloni che arrivano dalle sue parti sono sempre preda della difesa avversaria. Si vede solo per un palo nel finale.

Holer 5 - Non arrivano tanti palloni giocabili dalla sua parte, ma Brosinski fa sempre ottima guardia su di lui (Dal 78' Kath sv).