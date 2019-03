Le pagelle del Fulham - Sessegnon il migliore, bene anche Chambers

Fulham-Chelsea 1-2

Rico 6,5 - Due grandi parate nel primo tempo, una su Hazard e una su Higuain. Incolpevole sui due gol del Chelsea.

Odoi 5,5 - Come tutti gli altri terzini della Premier, soffre tanto Hazard. Prova in ogni modo a tenere botta e riesce almeno a sporcagli un paio di giocate.

Nordtveit 5 - Troppo morbida la marcatura su Higuain in occasione dello 0-1. Sempre nel primo tempo sale in ritardo e lascia in gioco l'argentino, che per sua fortuna, a tu per tu con Rico, calcia alto.

Ream 5,5 - Va meglio del suo compagno di reparto anche se qualche sbavatura la commette anche lui.

Bryan 5,5 - Meglio nella metà campo del Chelsea che nella propria. Il Fulham soffre maledettamente sulla sua fascia, con Willian, Kantè e Azpilicueta che creano sempre situazioni di 2 contro 1. Lo 0-1 nasce proprio da un'azione sulla destra dei Blues.

Chambers 7 - Molto dinamico e preciso nei passaggi. Con freddezza realizza il momentaneo gol del pareggio a metà primo tempo.

McDonald 5,5 - Dà equilibrio al Fulham posizionandosi davanti la difesa ma è sempre in inferiorità numerica (dal 62' Anguissa 5 - Entra male in campo.)

Cairney 6 - Prova a darsi da fare sulla trequarti, non dando mai punti di riferimento. Come molti suoi compagni va meglio nella ripresa, quando mette in difficoltà Kepa con un sinistro insidioso dai 20 metri (dall'80' Vietto s.v.)

Babel 5 - Poco coinvolto. Si vede solo per un paio di guizzi, ma niente di più (dal 71' Ayite 6,5 - Crea qualche apprensione agli avversari sulla sinistra. Pronti via si prende un corner, poi nel finale è lui che serve a Mitrovic un palla d'oro, su cui Kepa risponde presente.)

Mitrovic 6 - Ha poche palle pulite da giocare. Nel primo tempo va vicino al vantaggio con l'unica che gli capita: girata al volo sotto l'incrocio che costringe Kepa al miracolo.

Sessegnon 7 - Dopo un buon primo tempo, al rientro dagli spogliatoi è devastante. Vince, senza dubbio, il duello personale con Emerson, che non lo tiene mai. Pecca però di precisione al momento dell'ultimo passaggio. Al 95' l'arbitro gli annulla il gol del possibile 2-2 per un fuorigioco millimetrico.