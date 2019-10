Le pagelle del Galatasaray - Bene Muslera, opaco Belhanda

Risultato finale. Galatasaray-PSG 0-1

Muslera 7 - Attento per tutti i 90', bravo in uscita, capitola solo su Icardi.

Mariano 6 - In difesa balla, ma appena può spinge. Più presente nel primo tempo che nella ripresa.

Luyindama 6 - Prestazione grintosa, gioca con il fisico e ribatte gli attaccanti avversari. Non sempre è preciso, ma tiene.

Donk 6 - In difficoltà con Icardi e compagni, scricchiola, ma non crolla.

Marcao 6.- Diligente in mezzo, sbaglia poco in tutta la gara.

Nagatomo 5.5 - Serata poco propizia per il giapponese che ha spazi per ridotti per lanciarsi. (dal 77' Bayram s.v. - )

Nzonzi 5.5 - Per l'ex Roma prova discreta e nulla di più. Manca nei momenti chiave della gara.

Seri 6.5 - Si inserisce bene e dialoga alla grande con Babel. Sfiora anche il gol.

Belhanda 5.5 - Svagato in alcune circostanze, si accende solo a tratti. (dal 62' Feghouli 5.5 - Non convince sulla trequarti.)

Babel 5.5 - Si fa vedere in rare occasioni, dal suo talento è lecito aspettarsi molto di più. (dal 64' Andone 5.5 - Inserito per aggiungere più peso all'attacco, finisce per sbattere contro il muro avversario.)

Falcao 5.5 - La Tigre non graffia più come una volta. Quasi un gattino per buona parte del match, si fa vedere solo a metà della ripresa.