Le pagelle del Galatasaray - Buyuk rapace. Bayram ispirato

Risultato finale: Galatasaray-Club Brugge 1-1

© foto di Imago/Image Sport

Muslera 6,5 - Sfodera un paio di parate degne della sua fama risultando incolpevole in occasione della rete avversaria.

Mariano Ferreira 5,5 - Pattuglia la fascia destra subendo, il più delle volte, le sortite offensive avversarie.

Donk 6,5 - Gioca coscienziosamente al fianco di Marcão effettuando diverse chiusure difensive degne di nota.

Marcão 6 - Macchia lievemente la sua prova, altrimenti più che sufficiente, deviando, in maniera sfortunata, il pallone dell'1-1 avversario.

Nagatomo 6 - Controlla diligentemente la corsia di sinistra badando più a difendere che ad attaccare.

Seri 5,5 - Gestisce pochissimi palloni non prendendendosi particolari responsabilità in fase offensiva (dal 90'+4 Erencan Yardımcı sv - Subentra in pieno recupero a Seri debuttando a 17 anni, 9 mesi e 29 giorni in Champions League).

Lemina 6,5 - Conferisce sostanza alla mediana di Terim attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Belhanda 5 - Fatica vistosamente ad entrare correttamente in partita toccando, suo malgrado, un esiguo numero di palloni (dall'87' Emre Mor sv - Sostituisce Belhanda facendosi ammonire poco dopo).

Feghouli 6,5 - Corre generosamente lungo la fascia di competenza cercando, e non trovando, la giocata decisiva.

Adem Büyük 7,5 - Svaria costantemente lungo il fronte d'attacco firmando, con una bella girata, la rete dell'1-0 giallorosso.

Ömer Bayram 7 - Percorre regolarmente l'out di sinistra servendo ad Adem Büyük l'assist giusto (dall'81' Selçuk İnan sv - Prende il posto di Ömer Bayram posizionandosi ordinatamente in mezzo al campo).