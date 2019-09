Le pagelle del Galatasaray - Muslera salva i compagni, male l'attacco

Club Brugge-Galatasaray 0-0

Muslera 7,5 - Nella ripresa è decisivo due volte. La prima sul sinistro da dentro l'area di Dennis, la seconda sul colpo di testa quasi a botta sicura di Okereke.

Mariano 5,5 - I suoi cross a inizio gara sono insidiosi, ma in fase difensiva è in perenne affanno.

Marcao 5 - Un paio di svarioni spaventosi (dal 90' Ozbayrakli s.v.)

Luyindama 5 - Non legge mai correttamente i lanci in profondità.

Nagatomo 6 - Il Brugge sulla sua fascia sfonda con più continuità ma nel finale mette i brividi a tutto lo stadio con un destro potente e preciso, che si spegne fuori di poco.

Seri 6 - Prestazione sufficiente, svolge i suoi doveri (dal 90' Donk 5 - Entra nell'ultimo minuto di recupero e dopo 10 secondi prende un giallo per un intervento insensato al limite dell'area.)

Nzonzi 6,5 - La sua presenza lì in mezzo al campo fa la differenza, soprattutto quando il Galatasaray deve difendere e recuperare palla.

Lemina 4,5 - Gara abbastanza anonima, nettamente al di sotto delle sue possibilità (dal 61' Mor 6 - Dà freschezza, qualità ed energia.)

Feghouli 5,5 - Meglio nella ripresa: sfiora il vantaggio con un sinistro che scheggia la parte superiore della traversa.

Falcao 5 - Non trova spazi e modi per farsi servire dai compagni. Per trovare un suo pericolo - colpo di testa su angolo - bisogna aspettare il 90'.

Babel 6 - Nel tridente davanti è sicuramente il migliore. Pesa però l'errore prima dell'intervallo a tu per tu con Mignolet.