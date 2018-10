Le pagelle del Galatasaray - Ozan migliore in campo, male l'attacco

“Il fatto di non aver portato a casa un risultato pieno contro il Genoa ha consentito alla Juventus di mettere grande verve ed impegno contro il Manchester United. I bianconeri sono già agli ottavi, il risultato di martedì è molto importante”. Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi...

Rodrigues 5.5 - Si accende soltanto in un paio di occasioni, poi non si vede più. La sua qualità e il suo estro mancano moltissimo a questa squadra.

Derdiyok 5 - Viene servito poco e male, ma questo non deve essere un alibi. Una sola occasione, poi si eclissa completamente. ( Dal 68' Celik 6 - Anche lui viene servito pochissimo. Ma almeno fa i movimenti giusti).

Ndiaye 6.5 - Non molla praticamente mai e si fa vedere in ogni zona nel campo. Sacrificio e densità: è uno sporco lavoro, ma lui lo fa senza problemi.

Donk 6 - Gioca davvero molti palloni, ma spesso il possesso da parte dei padroni di casa è in orizzontale. Nel complesso gioca una partita sufficiente.

Belhanda 5 - Si muove pochissimo tra le linee, ma soprattutto non viene mai chiamato in causa. Manca alla manovra offensiva del Galatasaray. Da cenni di vita nei minuti finali.

Ozan 7 - Uno dei migliori in campo, all'inizio del secondo tempo trova un gran salvataggio sulla linea. Bene anche in fase di impostazione. La cosa che sorprende di più è sicuramente la carta d'identità: 18 anni, ma tanto carisma.

Linnes 6 - Un pochino incostante durante tutto il match, ma la sua presenza è importante per questa squadra. Bene quando deve affondare sulla corsia di competenza.

Muslera 6 - Quando gli arrivano i tiri più difficili, si inventa parate super. Ma nelle uscite è sempre da matita rossa. Sugli interventi risponde sempre presente, peccato per la poca costanza.

