Le pagelle del Galatasaray – Rodrigues imprendibile, male Nagatomo

Risultato finale: Galatasaray - Lokomotiv Mosca 3-0.

Muslera 6 - Male dal punto di vista estetico, compie un paio di interventi rischiosi. Ma in uscita è molto efficace, salva un paio di palloni insidiosi.

Linnes 6.5 - Partita ordinata in entrambe le fasi, concede davvero pochissimo. Quando può va anche al cross, creando qualche pericolo.

Aziz 6 - Non ha molto lavoro da compiere. Rischia in qualche occasione, ma nulla di particolare.

Donk 6 - Come il compagno di reparto gestisce bene verticalizzazioni e cross vari. Compie anche qualche buona lettura, togliendo le castagne dal fuoco.

Nagatomo 5.5 - Qualche sbavatura di troppo, concede spazio e metri agli avversari. Male anche nelle proiezioni offensive.

Ndiaye 6 - Gioca una gran bella partita, ma il doppio giallo era da evitare. Prendere una seconda ammonizione ad 80 metri dalla propria porta, in vantaggio di due reti, è da ingenui.

Fernando 5.5 - Gira troppo a vuoto, anche se viene lasciato libero di inventare. Il problema è che non forza mai, nemmeno quando deve fare il compitino.

Belhanda 6 - Sbaglia qualche pallone di troppo, ma in mezzo al campo diventa fondamentale. Serata sufficiente, ma la qualità non si discute. (Dal 73' Maicon 6 - Gestisce bene ogni pallone, non rischia mai).

Akbaba 6 - Spreca tre o quattro occasioni, sotto porta poteva essere efficace. Bene dal punto di vista del sacrificio, corre per sei.

Derdiyok 7 - Primo tempo inguardabile, da bollino rosso. Nella ripresa alza il ritmo, dal gol in poi è un altro giocatore. Sponde, gestione e palloni regalati ai compagni. (Dall'82' Onyekuru s.v.).

Rodrigues 7.5 - Segna il gol in apertura, ma spacca in due la partita. La sua velocità mette in crisi chiunque, quando accende la luce illumina tutto lo stadio. Nella ripresa si sacrifica anche in difesa. (Dal 91' Inan s.v).