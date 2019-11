Le pagelle del Genk: Dewaest e Samatta gli ultimi a mollare

Le pagelle del Genk, formazione belga che questa sera ha affrontato il Salisburgo nella quinta giornata del girone E di Champions. La sfida è terminata 4-1 in favore della compagine austriaca.

Coucke 5 E’ sua la prima parata del match dopo soli due minuti del ed è positivo il suo impatto. Molto meno positiva è la respinta sul tiro di Szboszlai, che dà il via al gol del vantaggio ospite firmata da Daka. Incolpevole sulle altre realizzazioni.

Dewaest 6 Si comporta da capitano ed è uno degli ultimi ad arrendersi. Qualche buon anticipo in difesa e colpisce il palo nel secondo tempo che potrebbe riaprire il match, ma non basta.

Cuesta 5 In mezzo alla difesa fa ciò che può davanti al terzo attacco dell’intera Champions, si perde Hwang nell’occasione del terzo gol e non è impeccabile sul secondo.

Lucumi 5 Quanta fatica per contenere le avanzate di Minamino. Troppa, dato che il giocatore giapponese non sembra proprio soffrire la presenza del giocatore avversario.

Maehle 5,5 Ogni tanto prova la conclusione e ruba qualche pallone. Volitivo, poco altro.

Berge 6 Buone chiusure, impegno e dedizione in una partita dove è uno dei pochi ad apparire nella squadra di casa. Generoso.

Hrošovský 5 Incide molto poco in una partita parecchio complicata per la sua squadra (14’ st Onuachu 5,5 In avanti fa il suo e ha l’occasione di segnare ma Coronel glielo impedisce nella respinta che porta poi al gol di Samatta).

De Norre 5,5 Diversi palloni toccati in avanti, cercando di essere un buon appoggio per i suoi compagni di squadra. Poco sfruttato.

Ito 5 E’ uno dei due nipponici in campo, anche se lo noti solamente nel secondo tempo con una buona occasione non concretizzata a dovere (35’ st Hagi sv Troppo poco in campo).

Samatta 6 E’ sua l’occasione più ghiotta del primo tempo per il Genk, sul punteggio di 0-0, dove si fa ipnotizzare da Coronel. Nella ripresa sigla il gol della bandiera della sua squadra.

Paintsill 5,5 I movimenti sono buoni e regala alcuni bei dribbling che divertono il pubblico. Però non riesce a incidere (20’ st Bongonda 6 Buona percussione nell’azione del gol).