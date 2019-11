Le pagelle del Genk - Un pallone per Samatta, applausi a Cuesta e Lucumi

Risultato finale: Liverpool - Genk 2-1

Coucke 6 - Incolpevole sul vantaggio post-flipper di Wijnaldum, si rifà salvando su Keita a fine primo tempo. Sorpreso sul tiro angolato, ma non fortissimo di Oxlade-Chamberlain, le sue colpe appaiono irrisorie.

Cuesta 6,5 - Sul vantaggio di Wijnaldum il cross di Milner gli passa sotto le gambe. Poi però ferma con gran coraggio un Oxlade-Chamberlain lanciato a rete, e un paio di volte è da applausi nei duelli con un certo Salah. Più alti che bassi.

Dewaest 5 - Il capitano pasticcia sul vantaggio inglese: sale male con la linea, e poi rinvia maldestramente. In altre circostanze fa valere altezza e peso, ma nella memoria rimangono anche un altro paio di errori evitabili.

Lucumi 6,5 - Gestire la velocità di Salah non è facile, ed infatti si vede già ammonito a metà primo tempo. Sull'arco dei novanta minuti, però, appare decisamente più sicuro, e limita molto i danni.

Maehle 5,5 - Solitamente è abituato a spingere sulla corsia, oggi deve più che altro raddoppiare all'indietro. Viene attratto fuori posizione, e lì si apre il varco per il 2-1 di Chamberlain.

Hrosovsky 5,5 - Il meno brillante tra i tre giocatori scelti da Mazzu per il centrocampo. Poco nel vivo dell'azione, anche in fase di non possesso si ha l'impressione che stasera non abbia dato tutto. (dall'85' Bongonda s.v.)

Berge 6 - L'Europa che conta lo sta imparando a conoscere. Questa sera però, a dir la verità, non mostra granché del suo repertorio, se non un paio di tocchi di fino che ricordano quanto sia elevata la sua cifra tecnica.

Heynen 6,5 - Porta tanta quantità in mezzo, ma anche qualità. Specie sulle palle da fermo: suo infatti l'assist per il gol dell'1-1 firmato Samatta. Bene anche nel secondo tempo, è sua l'occasione più pericolosa nel finale. Solo Alisson lo ferma.

De Norre 6 - Lavoro a tutta fascia per lui, chiamato a dare soprattutto equilibrio. Mostra poche volte segni di cedimento, e nel finale lascia il campo perché i suoi devono riversarsi in attacco. (dall'85' Onuachu s.v.)

Ito 5 - Serata difficilissima per lui, tocca il pallone raramente. Dovrebbe dare velocità ed imprevedibilità ai suoi, ma si fatica a ricordare che è in campo. Finché non esce. (dal 68' Ndongala 6 - Regala molta più vivacità alla sua squadra, svariando su ogni lato del reparto offensivo. Non crea pericoli, certo, ma almeno ha portato del brio).

Samatta 6,5 - Pochi palloni disponibili già dal primo tempo. Sul primo utile trova modo di far male, segnando di testa da corner il gol dell'1-1. Nella prova del numero 10 si ricorda poco altro, ma riuscire a far male su un pallone non è da tutti.