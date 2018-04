Le pagelle del Getafe - Antunes show, imperdonabile Portillo

Risultato finale Getafe-Betis Siviglia 0-1

© foto di Alberto Fornasari

Guaita 6 - Praticamente mai impegnato nel primo tempo, blinda la porta nella ripresa sulla conclusione di Loren. Nulla può sulla conclusione di Sergio Leon.

Damian Suarez 6 - Bravo in chiusura, attento e puntuale. Limita al massimo le accelerazioni di Junior e non disdegna sortite sulla corsia destra.

Bruno Gonzalez 6 - Condizionato dell'ammonizione del primo tempo, non può usare le maniere forti con Boudebouz. Se la cava lo stesso, non concedendo spazi agli avversari.

Cabrera 6.5 - Lucido in ogni situazione pericolosa. Loren ha un'unica chance in tutta la partita. Sfiora anche il gol con due bei colpi di testa.

Antunes 7 - Una garanzia sulla corsia esterna che percorre avanti e dietro senza sosta. Infinita la quantità di cross in mezzo e lanci in verticale. Centra, su punizione, un palo che ancora trema.

Portillo 5 - Si era fatto apprezzare per buoni inserimenti e verticalizzazioni precise. L'ex di turno, però, rovina tutto sbagliando il calcio di rigore che poteva decidere la gara. (Dall'82' Pacheco s.v.).

Fajr 6 - Va in costante pressione sul portatore di palla avversario e sfrutta il buon piede sui calci piazzati. Un po' troppo nervoso nella discussione con Fabian.

Flamini 5.5 - Seconda presenza con il Getafe, la prima da titolare dal gennaio 2017, non è certo il giocatore dei tempi migliori. Manca in condizione fisica e idee. (Dall'81' Gaku s.v.)

Amath 6 - Non trova la giusta posizione in campo per tutto il primo tempo. Nella ripresa è più partecipativo e si fa notare con maggior costanza.

Molina 6 - Crea densità in attacco e si sacrifica molto per la manovra offensiva. Si guadagna il calcio di rigore che potrebbe cambiare il match.

Angel Rodriguez 6.5 - Due tiri nello specchio della porta e uno in rete (ma in fuorigioco) soltanto nel primo tempo. Mette sempre in difficoltà Bartra. (Dal 74' Hugo s.v.)