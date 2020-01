Le pagelle del Getafe - Arambarri pericoloso, Suarez indisponente

© foto di Alterphotos/Image Sport

Soria 5 - Premessa: è sempre stato uno dei migliori portieri del campionato, ma le giornate storte capitano a tutti. Lui, però, ci mette tanto del suo sul primo gol, mettendo il tocco decisivo sul colpo di testa di Varane.

Suarez 4,5 - Perde più tempo a lamentarsi che a giocare. Un po' troppo polemico, oggi, l'uruguaiano che si rende esageratamente indisponente.

Djené 5,5 - Un po' troppo leggero in copertura, manca della grinta che solitamente lo contraddistingue.

Cabrera 6,5 - Pericoloso in avanti, roccioso dietro. Sicurezza per Bordalas l'ex Crotone, il cui mancino vibra più volte.

Nyom 5 - Male, ma non quanto Suarez. Capisce poco della gara giocando, va detto, a piede invertito.

Dall'80' Ndiaye sv -

Fajr 6,5 - Il più pericoloso dei suoi, assieme ad Arambarri. Solo Courtois gli nega il gol.

Dal 61' Molina 5,5 - Non era la sua giornata oggi, entra ma non dà mai il brio giusto all'attacco degli Azulones.

Maksimovic 6 - Gara solida, di contenimento e proposizione. Meno appariscente di Arambarri, ma comunque importante.

Arambarri 6,5 - Sarebbe stata una gara da 7,5 qualora Courtois non gli negasse il gol dopo una bellissima coordinazione. Grinta, piede e corsa per l'ex under-20 dell'Uruguay.

Cucurella 5 - Non si vede mai avanti, lui che da un paio di mesi non gioca più da terzino. Il canterano del Barcellona non è mai decisivo quest'oggi.

Angel 5,5 - Polveri bagnate oggi, con l'attaccante mai davvero pericoloso davanti a Courtois.

Mata 6 - Uomo ovunque, si fa vedere da tutte le parti facendo ammattire Militao.

Dall'80' Portillo sv -