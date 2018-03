Le pagelle del Getafe - Djené da eroe, Angel Rodriguez mvp

Real Sociedad-Getafe 1-2

Guaita 6 - Risponde presente in un paio di occasioni nel primo tempo. Esente da colpe sul gol dell'1-0 del Getafe.

Damian Suarez 6 - Va su e giù sulla fascia e gioca con la massima diligenza. Prestazione positiva del terzino.

Djené 7,5 - La parte di tifosi del Getafe urla il suo nome come se fosse quello di un eroe. Innanzitutto per il gol che pareggia i conti sul finale di primo tempo. Poi per i tantissimi interventi, in ogni modo, nella ripresa. Un muro goleador.

Cabrera 6 - A volte è troppo irruento, ma contano i risultati. I suoi sono positivi, combatte sempre in area di rigore.

Antunes 7 - Trai più positivi, soprattutto nel primo tempo. L'ex Roma macina chilometri, è sempre ordinato in fase difensiva e non lascia mai uno spazio libero agli attaccanti avversari.

Portillo 6,5 - Le sue solite belle giocate arrivano anche oggi. Sfiora il gol nel finale, solo Moyà gli nega la gioia personale. Dal 90' Sergio Mora s.v.

Arambarri 6 - Ordinaria amministrazione. Qualità e quantità come al solito, sufficiente la sua prova.

Fajr 6,5 - Gioca più accentrato rispetto al passato e si trova bene nel nuovo ruolo. Forse perché tocca più palloni, e con la sua classe li gestisce sempre bene.

Amath 7 - Qualche buona incursione, tanti break soprattutto in ripartenza quando può sfruttare tutta la sua velocità. Suo l'assist per la rete di Angel Rodriguez.

Molina 6 - Battaglia come sempre là davanti, non si dà mai per vinto. Meno pericoloso del solito oggi. Dal 90' Hugo Duro s.v.

Angel Rodriguez 8 - E' ancora una volta il migliore in campo. Come all'andata, va a segno, ma stavolta con una conclusione pazzesca che non dà scampo a Moyà. Oltre a questo, ogni volta che ha la palla tra i piedi succede qualcosa d'importante: caratteristica, questa, davvero di pochi eletti. Dal 79' Shibasaki s.v.