Le pagelle del Getafe - Mathias, gioia alla prima volta. Guaita perfetto

Eibar-Getafe 0-1

© foto di Alterphotos/Image Sport

Guaita 6,5 - Nessun grandissimo intervento, se non quello su Pedro Leon nel primo tempo. Ma le sue uscite sono sempre perfette, ogni volta che è chiamato in causa non sbaglia neanche minimamente. Impeccabile.

Damian Suarez 6 - Gioca sempre con grandissima determinazione, a volte anche troppa, tanto che va a sfociare in irruenza. Ma la concretezza non manca.

Djené 6,5 - Intercetta tanti palloni al centro dell'area ed esce sempre bene palla al piede, con la sua esplosività. Ottima partita.

Bruno 6,5 - I modi non sono sempre invidiabili, ma l'importante è che ci sia sempre l'attenzione necessaria. E quella il centrale del Getafe non la fa mancare.

Cabrera 6 - Tiene botta in fase difensiva, rischiando poco o nulla. Non disdegna anche le proiezioni offensive.

Fajr 7 - Ha classe e si vede, gioca quasi sempre a due tocchi quando viene in mezzo al campo. Ma la cosa migliore la fa sulla fascia: l'assist perfetto per la testa di Mathias Olivera.

Flamini 6 - Si dedica alla fase d'interdizione, mettendo in ogni contrasto tutta la sua esperienza e la sua furbizia. Rischia però di causare un rigore nella ripresa.

Sergio Mora 6 - Alla sesta da titolare quest'anno, dimostra di essere in buone condizioni fisiche, non andando mai in affanno in mediana.

Mathias Olivera 7 - Alla prima da titolare in assoluto in Liga trova la sua prima rete con un bel colpo di testa. Classe '97, se ne parla un gran bene e oggi l'ha fatto vedere.

Amath 6,5 - Molto intraprendente, soprattutto nel primo tempo. Va vicino al gol con qualche buona azione, prestazione sicuramente positiva.

Angel 6 - Usa spesso il corpo per difendere il pallone, poi smista verso i compagni. Mai pericoloso però nell'area avversaria oggi, complice forse anche l'andamento della partita.