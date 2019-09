Le pagelle del Getafe - Soria disastroso, Kenedy pimpante

Soria 4,5 - Ha, molto semplicemente, ambedue i gol del Barcellona sulla coscienza. Malissimo sulla mancata uscita su Suarez, ancora peggio sul gol di Firpo e per poco non serve ad Arthur il gol dello 0-3, prima che il brasiliano lo grazi spedendo sul palo.



Suarez 5,5 - Spinge e difende al meglio che può, limitando bene Griezmann ma stringendo troppo poco sulle azioni offensive.

Djene 6 - Il miglior difensore, sulla carta, del Getafe mantiene le aspettative. Prestazione solida, incolpevole sui due gol.

Bruno 5 - Lento, impacciato e falloso. Non si integra bene con Djene e lo si vede col giallo rimediato in gara.

Nyom 5,5 - Ogni pallone toccato è un terno al lotto: potrebbe far molto bene come anche molto male. Prestazione, però, buona nel primo tempo.

Dal 46' Kenedy 6,5 - L'uomo in più del Getafe: dà velocità, tecnica ed imprevedibilità. Impegna molto i difensori avversari.

Jason 5,5 - Ci ha provato, ma sulla fascia ha davvero troppi brutti clienti e quindi si trova spesso costretto a ripiegare.

Dal 72' Portillo 6,5 - Ha il merito di mettere diversi palloni in mezzo, e fa pure espellere Lenglet. Peccato manchi il tempo e la foga da parte dei compagni per rimettere in piedi la partita.

Arambarri 5 - Gara bruttina dell'uruguaiano, che tra simulazioni, palle perse e tiri in gradinata mostra il peggio del suo repertorio quest'oggi.

Maksimovic 6 - Arrembante, dinamico, prova a correre per due e alle volte ci riesce. Giornata no, però, per i suoi.

Cucurella 5,5 - Meno brillante del solito, ben contenuto e alle volte picchiato dal compagno di cantera Sergi Roberto. Questa, però, può essere la sua stagione.

Angel 5 - Polveri bagnate quest'oggi: preferito a Molina, il terzo attaccante di casa Getafe sbaglia decisamente troppo.

Mata 6 - Sua l'unica occasione importante del Getafe nel primo tempo: un super ter Stegen, però, gli ha negato il gol.

Dal 59' Molina 5,5 - Si vede poco il capitano, che fa tanto lavoro sporco ma non conclude mai verso la porta.